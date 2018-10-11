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В Крыму? Новое фото Софии Ротару возмутило пользователей интернета

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Ротару опровергла слухи о том, что посетила Крым
© Instagram

Ротару опровергла слухи о том, что посетила Крым

Известная певица София Ротару опубликовала на своей странице в Instagram осенний снимок сбора урожая, который возмутил пользователей интернета.

На новом кадре изображены ящики с яблоками, а также собака 71-летней Ротару. В Сети предположили, что снимок был сделан в Крыму и обвинили певицу в посещении оккупированной территории.

«Мы собрали урожай! А Вы???», - подписала фото звезда, получив в ответ на свой пост множество негативных комментариев.

«Крымские яблочки», «А где вы собрали урожай? В Крыму? Подарите путину», «Неслабый урожай у вас. Из Крыма, наверное?», - пишут в комментариях к снимку.

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Мы собрали урожай! А Вы???

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Сын певицы Руслан ответил на обвинения, сообщив, что фото было сделано в Киевской области и опроверг информацию о том, что его мать посещала оккупированный полуостров.

«Яблоки собраны в Киевской области, там у Софии Михайловны есть дом, где она живет. Она давно не была в Крыму», - цитирует слова сына Ротару издание Обозреватель.

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