В бане. Оксана Марченко поделилась неожиданным снимком

Телеведущая и экс-участница шоу Танцы со звездами 2018 Оксана Марченко опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото.
45-летняя Марченко поделилась снимком, на котором изображена без одежды, прикрываясь лишь полотенцем. Фото, которое взбудоражило Сеть, было сделано в бане, где телезвезда восстанавливала силы после напряженного участия в проекте Танцы со звездами.
«Перед тем, как что - то начать, сначала нужно что- то закончить. Начинаю новый этап с очищающей бани, ароматных дубовых, березовых и эвкалиптовых листьев и жарких веников! Какие яркие, чистые и приятные эмоции дарит природа, которая паром проникает в каждую клеточку тела и наполняет тебя энергией! Глядишь и ребра быстрее срастутся», - сообщила в подписи к снимку Марченко.
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Напомним, на прошлой неделе телеведущая сообщила о своем решении покинуть шоу Танцы со звездами из-за травмы. Марченко призналась, что сломала два ребра.
«Во время подготовки к прямым эфирам, на репетиции, я сломала 2 ребра», - сообщила она на своих личных страницах в соцсетях Instagram и Facebook.
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Дорогие друзья, я покидаю шоу "Танцы со звездами" - это был новый интересный опыт. Я благодарна Богу за каждый прожитый день. Есть лишь одно обстоятельство, которое заставляет меня сделать этот шаг. Во время подготовки к прямым эфирам, на репетиции, я сломала 2 ребра. Это была очень острая боль, но я подумала, что сильно потянула связки или мышцы, принимала обезболивающее и, сцепив зубы, продолжала репетировать. Временами боль была нестерпимой, я шла в раздевалку, плакала, чтобы никто не видел, ставила себе еще более сильные обезболивающие инъекции и снова репетировала. Доктор, простите, что я не говорила Вам об этом????и простите, что я не сделала снимок раньше, а только недавно. Иначе Вы запретили бы мне танцевать еще тогда, а именно в тот момент мне было это необходимо, потому что это была мечта моей дочери. Перед эфирами все повторялось: болеутоляющие - и я снова могла танцевать и работать. Сегодня мне не больно, но из-за усложняющейся программы врачи опасаются рецедивов, ведь ткани в местах переломов еще достаточно слабые. А я не могу и не хочу работать вполсилы. До последнего времени об этой истории никто не знал, но сегодня я хочу быть искренней. Я победила свою боль, свои страхи и неуверенность. Мною гордится моя семья, мои родители, друзья, и я от всего сердца хочу их поблагодарить за поддержку и любовь. Я также благодарна всем тем, кто болел за меня всей душой и поддерживал - поверьте, это и ваша победа. Я благодарна своей семье - за их безграничное терпение и любовь. Я еще раз убедилась, что, если хочешь научится или познать что-либо новое, ты можешь это сделать! Теперь у меня новая мечта и я иду к ней! Я хочу поблагодарить всех людей, которые делали это шоу, с которыми мне повезло встретиться на проекте. Работать с профессионалами - большое счастье! Я хочу поблагодарить всех участников шоу - это отличные люди, и я очень горда, что была одной из вас. Особенно я хотела бы поблагодарить моего партнера, хореографа Диму Чаплина, с которым нас теперь связывает большая дружба, - за его терпение, трудолюбие, принципиальность и честность. ⬇️ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ⬇️
Отметим, благодаря уходу Марченко шоу Танцы со звездами в минувшее воскресенье, 14 октября не покинула ни одна пара. Кроме того, в проект вернулись Денис Беринчик и Екатерина Белявская, которые получили наибольшее количество зрительских голосов.
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