В бане. Оксана Марченко поделилась неожиданным снимком

Телеведущая и экс-участница шоу Танцы со звездами 2018 Оксана Марченко опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото.

45-летняя Марченко поделилась снимком, на котором изображена без одежды, прикрываясь лишь полотенцем. Фото, которое взбудоражило Сеть, было сделано в бане, где телезвезда восстанавливала силы после напряженного участия в проекте Танцы со звездами.

«Перед тем, как что - то начать, сначала нужно что- то закончить. Начинаю новый этап с очищающей бани, ароматных дубовых, березовых и эвкалиптовых листьев и жарких веников! Какие яркие, чистые и приятные эмоции дарит природа, которая паром проникает в каждую клеточку тела и наполняет тебя энергией! Глядишь и ребра быстрее срастутся», - сообщила в подписи к снимку Марченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 15 Окт 2018 в 12:57 PDT

Напомним, на прошлой неделе телеведущая сообщила о своем решении покинуть шоу Танцы со звездами из-за травмы. Марченко призналась, что сломала два ребра.

«Во время подготовки к прямым эфирам, на репетиции, я сломала 2 ребра», - сообщила она на своих личных страницах в соцсетях Instagram и Facebook.

Отметим, благодаря уходу Марченко шоу Танцы со звездами в минувшее воскресенье, 14 октября не покинула ни одна пара. Кроме того, в проект вернулись Денис Беринчик и Екатерина Белявская, которые получили наибольшее количество зрительских голосов.

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