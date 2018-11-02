В бандане и очках из Матрицы. Мадонна показала фото из прошлого

Мадонна показала себя в молодости

Американская певица Мадонна поделилась с поклонниками редким снимком времен молодости.

60-летняя легенда поп-музыки накануне опубликовала на своей странице в Instagram кадр «из прошлого», на котором изображена с короткой стрижкой и темными волосами в бандане и черных очках, вдохновленных культовым фильмом Матрица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 1 Ноя 2018 в 4:56 PDT

В комментариях фаны Мадонны сообщают, что фото, вероятнее всего, сделано в начале 90-х годов:

«1994», «Начало 90-х, отличное время», «Крутое фото, это точно начало 90-х», «1992 год, я уверен», - пишут в Сети.

Несколькими днями ранее Мадонна также поделилась с поклонниками фотографиями и видео своих усыновленных детей в хэллоуинских образах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 31 Окт 2018 в 4:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 31 Окт 2018 в 1:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 1 Ноя 2018 в 7:44 PDT

Стоит отметить, что среди знаменитостей набирает популярность публикация снимков времен молодости. Так, фотографиями «из прошлого» накануне поделилась не только Мадонна, но и немецкая супермодель Клаудия Шиффер, голливудская актриса Шэрон Стоун, легенда мировой индустрии моды Наоми Кэмпбелл, итальянская кинозвезда Моника Беллуччи, австралийская поп-дива Кайли Миноуг и другие.

Напомним, Мадонну высмеяли за неудачное селфи. Фолловеры артистки отметили, что она выглядит «мрачно», а некоторые сообщили, что ее лицо стало осунувшимся и старым.

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