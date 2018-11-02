В бандане и очках из Матрицы. Мадонна показала фото из прошлого

Американская певица Мадонна поделилась с поклонниками редким снимком времен молодости.
60-летняя легенда поп-музыки накануне опубликовала на своей странице в Instagram кадр «из прошлого», на котором изображена с короткой стрижкой и темными волосами в бандане и черных очках, вдохновленных культовым фильмом Матрица.
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В комментариях фаны Мадонны сообщают, что фото, вероятнее всего, сделано в начале 90-х годов:
«1994», «Начало 90-х, отличное время», «Крутое фото, это точно начало 90-х», «1992 год, я уверен», - пишут в Сети.
Несколькими днями ранее Мадонна также поделилась с поклонниками фотографиями и видео своих усыновленных детей в хэллоуинских образах.
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Стоит отметить, что среди знаменитостей набирает популярность публикация снимков времен молодости. Так, фотографиями «из прошлого» накануне поделилась не только Мадонна, но и немецкая супермодель Клаудия Шиффер, голливудская актриса Шэрон Стоун, легенда мировой индустрии моды Наоми Кэмпбелл, итальянская кинозвезда Моника Беллуччи, австралийская поп-дива Кайли Миноуг и другие.
Напомним, Мадонну высмеяли за неудачное селфи. Фолловеры артистки отметили, что она выглядит «мрачно», а некоторые сообщили, что ее лицо стало осунувшимся и старым.
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