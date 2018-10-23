Уже пора и скромнее быть. Ксению Собчак раскритиковали за слишком сексуальное фото

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram сексуальное фото, которое вызвало волну критики в ее адрес.

На новом снимке 36-летняя звезда позирует в коротком клетчатом платье в провокационной позе. Сексуальный образ дополнен белым передником со следами крови.

В подписи к провокационному кадру Собчак пофилософствовала на тему красивых мужчин среди российских политиков:

«Идеальное начало понедельника - с красивым мужчиной. Мы все вздыхаем над инстаграмамами мэра Тбилиси Кахи Каладзе и премьера Канады Джастина Трюдо, но в России есть свои секси-чиновники. Я, как некогда в журнале SNC, собрала по закромам Золотые кадры. Созвездие красавцев - в моем телеграм-канале Кровавая барыня», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 22 Окт 2018 в 8:00 PDT

В комментариях к снимку фолловеры Собчак раскритиковали ее за публикацию слишком сексуальных кадров:

«С раздвинутыми ногами в вашем возрасте преклонном уже пора и скромнее быть», «Фото пахнет шизофренией», «Сущность этого человека», «Пожалуй, пора отписываться», «Фу, какая гадость», - пишут в Instagram.

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