Увезла в Россию. Дочь Ани Лорак дебютировала в качестве модели на показе в Москве

Украинская певица Ани Лорак поздравила дочь с дебютом на подиуме в качестве модели.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала несколько фото семилетней дочери Софии, которая приняла участие в показе дебютной коллекции супруги певца и шоумена Александра Реввы, Анжелики.

В частности, дочь Лорак продемонстрировала платье из коллекции Amelie&Alisa на показе, который проходил в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018 в Москве.

«Ну вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме!», - подписала кадры звездная мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 15 Окт 2018 в 8:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 14 Окт 2018 в 8:24 PDT

В комментариях к снимкам, сделанным во время дефиле Софии, пользователи Сети раскритиковали внешность девочки:

«Монобровь у нее», «Страшная....где же она красавица», «Господи, ну сделайте ребенку что-то с бровями!», - критикуют дочь Лорак ее фолловеры.

В ответ на негативные комментарии поклонники певицы осудили пользователей Instagram за критику внешности ребенка:

«Господи!!! Сколько грязи! Это ребенок!», «Только полные идиоты могут писать плохо о детях», «Люди вообще уже, какие могут быть недостатки в ребенке!», - пишут в Сети.

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