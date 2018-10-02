Увела из семьи, у детей отняла. В Сети раскритиковали счастливое селфи Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой

Экс-участница группы ВИА Гра Альбина Джанабаева опубликовала совместное фото с супругом, певцом Валерием Меладзе.

Артистка, которая старается не афишировать свою личную жизнь, поделилась с поклонниками редким кадром с мужем на своей странице в Instagram. На новом селфи 39-летняя Джанабаева счастливо улыбается, позируя вместе с 53-летним Меладзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Горячий всем привет ????❤️, от нас с @meladze.ru Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 1 Окт 2018 в 3:32 PDT

Семейное фото раскритиковали пользователи Сети, которые в комментариях осудили певицу за отношения с Меладзе:

«Увела из семьи, у детей отняла и радуется», «И в чем красота? В зубах как у иго го го? Неприятная дама, отталкивает», «Бывшей жене Валерия пошлите горячий», «Как вам удалось его развести? Поделитесь секретом», - пишут в комментариях к фото.

Кроме того, пользователи обвинили Джанабаеву в том, что она удаляет негативные комментарии к снимку:

«Сколько слащавых комментариев! Как тщательно вы их подчищаете», «Все плохие комментарии удаляет», «Удаляй, удаляй, только совесть свою не забудь удалить», - пишут в Сети.

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