Утром ранним. 52-летняя Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа

Американская супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала естественную красоту на своей странице в Instagram.
52-летняя легенда мировой индустрии моды опубликовала селфи, на котором изображена без макияжа. Снимок Кроуфорд сделала ранним утром во время тренировки в спортзале:
«Ранняя пташка пришла в зал», - подписала селфи звезда.
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Отметим, ранее Кроуфорд раскрыла секрет красивой кожи «после 50»:
«Я всегда с радостью рассказываю о своих любимых косметических продуктах. Считаю, что мой опыт может помочь другим женщинам. Я никогда не променяю встречу со своими подругами на поход в спа. Приятное общение – залог женской красоты. Также не забывайте о солнцезащитном креме. Это лучший совет, который можно дать женщине», - говорит она, добавляя, что использует несколько разных солнцезащитных кремов - Meaningful Beauty для ежедневного использования, Clarins для пляжного отдыха и Rene Furterer Solaire для волос.
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Напомним, в сентябре Кроуфорд стала главной героиней юбилейного номера испанского Vogue и снялась в новой стильной фотоистории.
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