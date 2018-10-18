Утром ранним. 52-летняя Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа

Американская супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала естественную красоту на своей странице в Instagram.

52-летняя легенда мировой индустрии моды опубликовала селфи, на котором изображена без макияжа. Снимок Кроуфорд сделала ранним утром во время тренировки в спортзале:

«Ранняя пташка пришла в зал», - подписала селфи звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 17 Окт 2018 в 10:22 PDT

Отметим, ранее Кроуфорд раскрыла секрет красивой кожи «после 50»:

«Я всегда с радостью рассказываю о своих любимых косметических продуктах. Считаю, что мой опыт может помочь другим женщинам. Я никогда не променяю встречу со своими подругами на поход в спа. Приятное общение – залог женской красоты. Также не забывайте о солнцезащитном креме. Это лучший совет, который можно дать женщине», - говорит она, добавляя, что использует несколько разных солнцезащитных кремов - Meaningful Beauty для ежедневного использования, Clarins для пляжного отдыха и Rene Furterer Solaire для волос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 26 Авг 2018 в 9:32 PDT

Напомним, в сентябре Кроуфорд стала главной героиней юбилейного номера испанского Vogue и снялась в новой стильной фотоистории.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 19 Сен 2018 в 9:52 PDT

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