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Устроили гонки. The Weeknd и Белла Хадид провели выходные в Дубае

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Белла Хадид в Дубае
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Белла Хадид в Дубае

The Weeknd и Белла Хадид провели романтический уикенд в Дубае, где погоняли на квадроциклах и съездили к родственникам модели.

На уикенд Белла Хадид и ее возлюбленный The Weeknd улетели в Арабские Эмираты. Модель прилетела в Дубай, чтобы поддержать певца на его концертах. После шоу влюбленные устроили гонки на квадроциклах и навестили племянниц Беллы, которые живут в Дубае.

 

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Публикация от ???? (@bellahadid)

 

В своем инстаграме Белла делится снимками с бойфрендом на фоне песчаных барханов и выглядит очень счастливой. Внимательные поклонники модели заметили еще одно подтверждение их серьезных отношений: на шее у Хадид появилась подвеска с кулоном Abel (настоящее имя The Weeknd – Абель Тесфайе). 

 

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Публикация от ???? (@bellahadid)

 

Напомним, что 28-летний The Weeknd и 22-летняя Белла Хадид возобновили свои отношения шесть месяцев назад. До этого влюбленные встречались полтора года, пока не расстались в ноябре 2016-го. Белла тяжело переживала разрыв с певцом, а The Weeknd встречался с Селеной Гомес.

 

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