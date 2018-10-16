Уставшая. Светлана Лобода показала лицо без макияжа

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками новым селфи.
На новом фото, опубликованном в Instagram, 35-летняя звезда позирует без макияжа в кресле парикмахера. Фолловеры в комментариях к снимку отметили, что артистка выглядит уставшей, но красивой:
«Уставшая. Но очень красивая», «Без макияжа лучше», «Какая же красотка без мейка!», - пишут в Сети.
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Накануне Лобода также опубликовала еще один снимок без мейк-апа, намекнув в подписи на проблемы в личной жизни:
«Сегодня ты сказал мне, что идет мне грусть», - написала певица.
Ранее звезда также назвала себя «раненой» женщиной:
«У раненых женщин взгляд смелый, проникновенный. В глазах стальной блеск, который вырабатываешь годами», - написала Лобода.
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сегодня ты сказал мне, что идёт мне грусть... #foryou#впреддверии
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у раненых женщин взгляд смелый, проникновенный. в глазах стальной блеск, который вырабатываешь годами ????
Отметим, по-прежнему достоверно неизвестно, кто стал отцом второй дочери Лободы, которую она родила в Лос-Анджелесе, в клинике Cedars Sinai в мае этого года. Журналисты приписывают отцовство солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, однако Лобода эту информацию не комментирует.
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