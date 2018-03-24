Умерла первая победительница Евровидения

В субботу, 24 марта, в возрасте 94 лет умерла первая победительница песенного конкурса Евровидение, швейцарская певица Лиз Ассия.

Как сообщается на сайте конкурса, она умерла в больнице швейцарском Цюрихе.

Лиз Ассия в 1956 году победила на первом конкурсе Евровидение, который проходил в Швейцарии, с песней Refrain.

В 2011 году она решила вернуться на сцену Евровидения, однако не прошла национальный отбор. Она также подавала заявку на участие в конкурсе в 2012 году, но не смогла выйти в финал отбора.

Лиз Ассия: биография

Лиз Ассиа (настоящее имя Роза-Мина Шерер) родилась 3 марта 1924 года в Рупперсвиле, Швейцария. Сценическую карьеру начинала как танцовщица, с 1940 стала выступать и как певица. После окончания Второй мировой войны провела свои первые зарубежные гастроли в Париже, а затем стала очень популярной исполнительницей в ФРГ.

Выступая на первом конкурсе Евровидение, исполнила две песни - Das alte Karussell и Refrain, последняя из которых стала его победителем. В этом же году участвовала в западногерманском отборочном конкурсе к Евровидению, но не добилась успеха.

Представляла Швейцарию на двух следующих конкурсах, заняв в 1957 году 8-е место с песней L’enfant que j'étais, а в 1958 - 2-е место с песней Giorgio, исполненной на итальянском языке. Одной из наиболее популярных песен в ее исполнении стал шлягер Oh, mein Papa.

В 1963 вышла замуж за датчанина, владевшего несколькими отелями, и погрузилась в бизнес мужа. После его смерти в 1995 вновь вернулась на сцену. В 2007 победила в швейцарском конкурсе Grand Prix der Volksmusik, выступая в дуэте с певицей Беатрис, после чего, выступая в международном финале данного конкурса, проходившем в Вене, они заняли 12-е место.

В 2011 году вновь участвовала в национальном отборочном туре конкурса Евровидение, в котором дошла до финала, прошедшем в коммуне Кройцлинген, заняла 8-е место.

Последние годы проживала во французском городе Канны.