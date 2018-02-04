Ума Турман рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна

Американская актриса Ума Турман призналась, что также стала жертвой сексуальных домогательств со стороны скандального продюсера Харви Вайнштейна, сообщает The New York Times.

В интервью изданию актриса рассказала, что Вайнштейн оказывал ей неподобающие знаки внимания несколько раз.

Как рассказала кинозвезда, ее поначалу не испугали действия Вайнштейна, когда во время встречи в парижском отеле вскоре после выхода фильма Квентина Тарантино Криминальное чтиво продюсер неожиданно распахнул халат. По ее словам, она подумала, что он просто со странностями - "знаете, как ваш эксцентричный дядюшка". Но после этого он потребовал, чтобы она последовала за ним, и, как сообщила Турман, Вайнштейн привел ее в сауну. Откуда актриса немедленно ушла.

Через некоторое время Турман и Вайнштейн вновь встретились в отеле Savoy в Лондоне, где, как утверждает актриса, Вайнштейн применил силу и попытался принудить ее к сексу.

"Он сделал множество отвратительных вещей, но не изнасиловал меня", - призналась Турман.

По ее словам, после случившегося, она пригрозила продюсеру, что расскажет о его поведении, но тот лишь ответил, что это уничтожит ее карьеру.

Представитель Вайнштейна заявил, что продюсер и актриса действительно встречались в Париже и Лондоне, однако, заявления Турман о каком-либо "нападении" - не соответствуют действительности. Они отметили, что Вайнштейн извинился перед Умой Турман за то, что "неправильно понял ее сигналы".

Как передает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление представителя Вайнштейна Бена Брафмана, не исключено, что продюсер подаст иск против Умы Турман.

Как говорится в сообщении, в настоящее время заявления Турман, которые были сделаны в интервью изданию The New York Times, "тщательно изучаются". После необходимых процедур адвокаты продюсера примут решение по поводу того, целесообразна ли подача судебного иска против актрисы.

Скандал вокруг Вайнштейна разросся после того, как издание The New York Times опубликовало масштабное расследование о сексуальных домогательствах продюсера, длившееся десятилетиями.

О домогательствах со стороны влиятельного продюсера рассказала звезда Игры престолов Лена Хиди, а также известные актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.