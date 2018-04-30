Украинская телеведущая Лилия Ребрик родила ребенка

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик во второй раз стала мамой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Новорожденную девочку назвали Полиной. Ребенок появился на свет 30 апреля в 2:24 утра в одном из частных родильных домов Киева. Вес младенца - 4100 килограммов, рост - 55 сантиметров. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Для Лилии Ребрик и ее мужа Андрея Дикого это второй ребенок. У пары также есть 5-летняя дочь Диана, именно она предложила для сестренки имя.

"Дианка очень хотела сестренку. Именно она предложила имя для малышки - Полина. Нам оно тоже очень понравилось, так что решили: будет Дикая Полина Андреевна", - рассказала Лилия.

В 2011 году телеведущая и актриса Лилия Ребрик вышла замуж за партнера по шоу Танцы со звездами хореографа Андрея Дикого. Через год у пары родилась дочь.