Украинская сдержанность против испанской легкости. Марина Порошенко встретилась с королевой Летицией

В минувший понедельник, 4 июня Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко встретились с испанскими монархами – королевой Летицией и королем Филиппом VI. Встреча с королевской семьей проходила в рамках официального визита президента Украины в Испанию – первого за последние 22 года.

Во дворце Сарсуэла в Мадриде первая леди Украины появилась в лаконичном черном платье, в то время как королева Испании выбрала для официального выхода более расслабленный образ – синий облегающий топ от Hugo Boss и юбку с завышенной талией с цветочным принтом от Adolfo Domínguez.

На своей странице в Facebook Порошенко опубликовал фотоотчет с официальной встречи, сообщил, что его супруга побеседовала с Летицией на тему инклюзивного образования и защиты прав детей с инвалидностью.

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