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Украинская Мэрилин. Тина Кароль станцевала в дерзком мини-платье

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Кароль показала сексуальный образ в новом видео
© Instagram

Кароль показала сексуальный образ в новом видео

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками сексуальным видео на своей странице в Instagram.

В коротком ролике 33-летняя звезда появляется в соблазнительном образе, танцуя в золотом мини-платье с ярким вечерним макияжем. Отметим, видео было снято для концерта Интонации в поддержку одноименного студийного альбома артистки.

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

В комментариях фолловеры Кароль восхищаются ее сексуальностью, называя ее украинской Мэрилин Монро:

«Тина – современная Мэрилин Монро», «Похожа на Мэрилин!», «Мне нравится такая Тина - кокетка, зажигалка, секс бомба», «Это просто сексуальность и эротика в чистом виде», «Шикарная, как всегда», - пишут в Instagram.

Напомним, накануне Instagram выпустил именные гифки с Тиной Кароль. Анимированные изображения со звездой доступны для всех пользователей популярного фотоприложения по запросу с именем артистки в поиске GIF. Стоит отметить, что Кароль стала первой украинской певицей с собственными Insta-гифками.

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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