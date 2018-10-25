Украинская Мэрилин. Тина Кароль станцевала в дерзком мини-платье

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками сексуальным видео на своей странице в Instagram.

В коротком ролике 33-летняя звезда появляется в соблазнительном образе, танцуя в золотом мини-платье с ярким вечерним макияжем. Отметим, видео было снято для концерта Интонации в поддержку одноименного студийного альбома артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 24 Окт 2018 в 9:08 PDT

В комментариях фолловеры Кароль восхищаются ее сексуальностью, называя ее украинской Мэрилин Монро:

«Тина – современная Мэрилин Монро», «Похожа на Мэрилин!», «Мне нравится такая Тина - кокетка, зажигалка, секс бомба», «Это просто сексуальность и эротика в чистом виде», «Шикарная, как всегда», - пишут в Instagram.

Напомним, накануне Instagram выпустил именные гифки с Тиной Кароль. Анимированные изображения со звездой доступны для всех пользователей популярного фотоприложения по запросу с именем артистки в поиске GIF. Стоит отметить, что Кароль стала первой украинской певицей с собственными Insta-гифками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 22 Окт 2018 в 12:24 PDT

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