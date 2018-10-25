Украинская Мэрилин. Тина Кароль станцевала в дерзком мини-платье

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками сексуальным видео на своей странице в Instagram.
В коротком ролике 33-летняя звезда появляется в соблазнительном образе, танцуя в золотом мини-платье с ярким вечерним макияжем. Отметим, видео было снято для концерта Интонации в поддержку одноименного студийного альбома артистки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В комментариях фолловеры Кароль восхищаются ее сексуальностью, называя ее украинской Мэрилин Монро:
«Тина – современная Мэрилин Монро», «Похожа на Мэрилин!», «Мне нравится такая Тина - кокетка, зажигалка, секс бомба», «Это просто сексуальность и эротика в чистом виде», «Шикарная, как всегда», - пишут в Instagram.
Напомним, накануне Instagram выпустил именные гифки с Тиной Кароль. Анимированные изображения со звездой доступны для всех пользователей популярного фотоприложения по запросу с именем артистки в поиске GIF. Стоит отметить, что Кароль стала первой украинской певицей с собственными Insta-гифками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотрите также
- В образе. Тина Кароль показала, как носить брючный костюм
- Немного солнца в холодной воде. Тина Кароль восхитила Сеть чувственными фото
- Цвет настроения - светлый. Тина Кароль восхитила фанатов фигурой в стильном платье
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования