Тупак жив. Экс-телохранитель и сын главного подозреваемого сделали сенсационные заявления о легендарном рэпере

Популярный рэп-исполнитель Тупак Шакур, которого застрелили в 1996 году, на самом деле жив, заявил сын владельца студии звукозаписи Death Row Records и менеджера исполнителя Шуга Найта, которого считают заказчиком убийства рэпера. Заявление последовало после сенсационного признания телохранителя Майкла Найса, который заявил, что Тупак жив и находится на Кубе.
Сын Шуга Найта Мэрион в своем Instagram опубликовал пост, в котором заявил, что покушение на Тупака 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе было инсценировано, и исполнитель жив и находится в Малайзии, пишет Daily Mail.
Он опубликовал цитату, которая гласит: «Тупак жив», а также снимки человека, похожего на погибшего исполнителя вместе с Бейонсе и 50 Cent.
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He never left us. They’ll be after me soon smh. For y’all tho ????
Отметим, за день до этого со скандальным заявлением о том, что рэпер остался жив и уехал на Кубу выступил один из телохранителей Майкл Найс. Он утверждает, что был частью команды безопасности, которой было поручено помочь Тупаку бежать из Лас-Вегаса. По его словам, переправке рэпера на Кубу помог Фидель Кастро.
«У меня есть аудио и видео доказательства того, как Фидель Кастро одобрил проживание Тупака на Кубе. И он одобрил подмену тела, в которую я был вовлечен. Были условия этой помощи. Был лимит времени. Были условия поведения (Тупака - НВ). Он не должен был признаваться, что находится на Кубе», - цитирует телохранителя The Sun.
Найс рассказал, что в 90-е он был членом группы безопасности Партии Черных Пантер – организации, боровшейся за права темнокожего населения. Узнав, что на Тупака было совершено нападение, группа решила вывезти его. Он подтвердил, что Тупак действительно был ранен, но остался в живых.
«Вы знаете, что он где-то там курит кубинскую сигару на острове», - добавил Найс.
В сентябре Шуг Найт получил 28-летний тюремный срок за то, что сбил двух человек своим авто в январе 2015 года в Калифорнии. По существующим версиям, он был непосредственно связан с убийствами Тупака и рэпера Бигги. Так утверждают телохранитель Шакура и многие коллеги по сцене. В частности, в своем альбоме Tha Doggfather Snoop Dogg называл Найта заказчиком убийства Тупака.
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