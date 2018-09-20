Цвет настроения - светлый. Тина Кароль восхитила фанатов фигурой в стильном платье

Украинская певица Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram ряд новых снимков, восхитив поклонников стройными формами.
На новых фото Кароль изображена в стильном платье из новой коллекции бренда украинского дизайнера Кати Сильченко the Coat by Katya Silchenko сезона весна-лето 2019.
«Какое настроение у вас сегодня? Тоже счастливое?», - подписала фото звезда.
В комментариях к новым снимкам поклонники Кароль восхитились ее стройными формами в облегающем наряде:
«Какая красотка! Бомба!», «Самая красивая певица Украины», «Очень женственная и сексуальная», «Идеальная фигура – в меру худенькая, с красивыми изгибами», - написали в Сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, на фан-странице Кароль в Instagram было опубликовано редкое фото из семейного альбома певицы, на котором она изображена маленькой со своими родителями Григорием и Светланой Либерман, а также старшим братом Станиславом. Архивное фото было опубликовано в Сети в честь дня рождения мамы артистки, которую она трогательно поздравила в праздником:
«С Днем рождения, мама! Без материнской любви не представляю мир», - написала Кароль в подписи к фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотрите также
- Тина Кароль показала, как жила во Дворце Украина
- Тина Кароль выпустила новый альбом с обновленным звучанием под названием Интонации
- Волшебство праздника. Тина Кароль перепела старинную колядку ко Дню святого Николая
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования