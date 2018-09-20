Цвет настроения - светлый. Тина Кароль восхитила фанатов фигурой в стильном платье

Украинская певица Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram ряд новых снимков, восхитив поклонников стройными формами.

На новых фото Кароль изображена в стильном платье из новой коллекции бренда украинского дизайнера Кати Сильченко the Coat by Katya Silchenko сезона весна-лето 2019.

«Какое настроение у вас сегодня? Тоже счастливое?», - подписала фото звезда.

В комментариях к новым снимкам поклонники Кароль восхитились ее стройными формами в облегающем наряде:

«Какая красотка! Бомба!», «Самая красивая певица Украины», «Очень женственная и сексуальная», «Идеальная фигура – в меру худенькая, с красивыми изгибами», - написали в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 18 Сен 2018 в 11:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 19 Сен 2018 в 7:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 19 Сен 2018 в 11:27 PDT

Кроме того, на фан-странице Кароль в Instagram было опубликовано редкое фото из семейного альбома певицы, на котором она изображена маленькой со своими родителями Григорием и Светланой Либерман, а также старшим братом Станиславом. Архивное фото было опубликовано в Сети в честь дня рождения мамы артистки, которую она трогательно поздравила в праздником:

«С Днем рождения, мама! Без материнской любви не представляю мир», - написала Кароль в подписи к фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 19 Сен 2018 в 8:43 PDT

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