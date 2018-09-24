Трудно поверить, что женщина может изнасиловать мужчину. Актера, обвинившего Азию Ардженто, высмеяли на телешоу

Актер и музыкант Джимми Беннетт, который ранее обвинил актрису Азию Ардженто в изнасиловании, появился на итальянском телешоу, где его высмеял ведущий в прямом эфире. Зрители, присутствовавшие на шоу, также скептически отнеслись к утверждениям актера.

В часовом интервью в программе Non e l'Arean журналист Массимо Гилетти заставил Беннетта чувствовать себя неудобно в его первом телевизионном интервью после обвинения Ардженто в том, что она якобы изнасиловала его, когда ему было всего 17 лет, пишет Daily Mail.

После того, как Беннетт подробно рассказал о том, что у него было с Ардженто, ведущий сказал: «Трудно поверить, что женщина может изнасиловать мужчину. Завершенный сексуальный акт не может быть изнасилованием, конечно», - сказал он, спросив перед этим, была ли у Беннетта эякуляция.

«Я беспокоился о том, что предстану перед аудиторией и буду обвинен в том, что не искренен о насилии против меня, - сказал Беннетт примерно на середине интервью, видимо, понимая, что находится в центре критики. - После этого я выбрал тихий путь. Я был прав».

«Я помню, что мне было неуютно и странно, - сказал Беннетт, рассказывая о своих отношениях с Ардженто. – Между нами всегда был культурный барьер, и, наверное, я не знал, чего ожидать».

«Мне трудно говорить об этом перед незнакомцами», - добавил он.

«После того, как поцелуи стали более продолжительными, она начала трогать меня руками. После этого она толкнула меня на кровать, сняла штаны и расстегнула пояс», - рассказал Беннетт.

Ведущий спросил о фотографии Ардженто и Беннетта в постели, предположительно снятой после того, как двое занялись сексом. «Она попросила меня сфотографироваться, - сказал он. - Да, это было на мой телефон. Да, это было после того, как мы занялись сексом».

Гилетти ответил: «Извините, но вы не выглядите расстроено или травмированно на этом фото. Вы не выглядите, как тот, кто испуган».

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