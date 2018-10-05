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Три сестры. Вера Брежнева показала семейное фото

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Брежнева показала своих сестер
© Instagram

Брежнева показала своих сестер

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками новым семейным снимком, на котором изображена со своими сестрами.

36-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в автомобиле с сестрами – двойняшками Викой и Настей.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Снимок набрал свыше 100 тысяч лайков, а также множество комментариев, в числе которых, как критика в адрес внешности сестер, так и комплименты.

«Красавицы сестрички», «Как вы все похожи», «Три галушки», «Они страшные, как лягушки», «Клевые красотки», - разошлись во мнениях пользователи Сети.

Кроме того, на днях в Instagram супруга Брежневой, музыкального продюсера и композитора Константина Меладзе появился ее новый снимок из фотосессии, сделанной для одного из российских изданий.

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Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic)

Меладзе также поделился снимком своего брата Валерия Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой. Фото были сделаны в творческой мастерской Meladze Music.

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Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic)

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