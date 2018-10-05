Три сестры. Вера Брежнева показала семейное фото

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками новым семейным снимком, на котором изображена со своими сестрами.
36-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в автомобиле с сестрами – двойняшками Викой и Настей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Снимок набрал свыше 100 тысяч лайков, а также множество комментариев, в числе которых, как критика в адрес внешности сестер, так и комплименты.
«Красавицы сестрички», «Как вы все похожи», «Три галушки», «Они страшные, как лягушки», «Клевые красотки», - разошлись во мнениях пользователи Сети.
Кроме того, на днях в Instagram супруга Брежневой, музыкального продюсера и композитора Константина Меладзе появился ее новый снимок из фотосессии, сделанной для одного из российских изданий.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Меладзе также поделился снимком своего брата Валерия Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой. Фото были сделаны в творческой мастерской Meladze Music.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотрите также
- Моя надежда, моя любовь. Вера Брежнева показала взрослую дочь
- Рок-н-ролльная блондинка. Вера Брежнева блеснула красотой в нарядах от Saint Laurent в модной съемке для украинского Vogue
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования