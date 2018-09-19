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Топлесс или нет? Сын Виктории Бекхэм озадачил Сеть снимком матери

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Сына Бекхэм раскритиковали в Сети
© Instagram

Сына Бекхэм раскритиковали в Сети

Сын Виктории Бекхэм, 19-летний Бруклин Бекхэм опубликовал в Instagram фото своей матери.

На снимке 44-летняя Бекхэм позирует, сидя на стуле с чашкой чая, прикрываясь полотенцем. Некоторые пользователи Сети посчитали, что мама Бруклина изображена на фото топлесс, и поспешили осудить его за публикацию столь откровенных кадров:

«Как может сын постить фото своей голой мамы?», «Интересно, Бруклин сам фотографировал свою полуобнаженную мать?», - осудили его в комментариях.

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Публикация от bb (@brooklynbeckham)

Тем временем, другие пользователи Сети отметили, что Бекхэм позирует в футболке телесного цвета:

«На ней футболка. Можно увидеть шов на ее плече. Не стоит так набрасываться на парня и обвинять его в инцесте, если вы сами слепые», - ответили на критику поклонники Бруклина.

В свою очередь, сын Бекхэм в подписи к снимку сообщил, что гордится своей мамой, которая накануне представила новую коллекцию своего бренда Victoria Beckham.

«Отлично сработала, мам! Еще одно потрясающее модное шоу», - написал он.

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