Точная копия отца. Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера показал мускулистое тело

21-летний Джозеф Баэна опубликовал на своей страничке в инстаграм видео из спортзала.
В желтой футболке и коротких шортах Баэна на видео демонстрирует всю красоту и фактурность мышц, поднимает гантели и выполняет другие упражнения.
«Это только начало», - подписал свой пост Джозеф.
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It's only the beginning ???????? #progress #classicphysique @seancaseyfitness
Подписчики парня в очередной раз отметили его поразительное сходство с отцом.
«Маленький Арнольд готов покорять Голливуд!», «Гены Терминатора» и тд.
Как сообщает People, Джозеф Баэна, сын Арольда Шварценеггера от Милдред Баэна, его бывшей домоработницы. Он разделяет увлечение отца занятиями бодибилдингом и часто делится фотографиями из спортзала на своей страничке в Инстаграм.
В июле этого года он поздравил отца в Инстаграм совместным фото, на котором оба демонстрируют свои мускулы.
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Happy Birthday to the man that's always pumped! Love you dad ????
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