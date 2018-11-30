Точная копия отца. Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера показал мускулистое тело

21-летний Джозеф Баэна опубликовал на своей страничке в инстаграм видео из спортзала.

В желтой футболке и коротких шортах Баэна на видео демонстрирует всю красоту и фактурность мышц, поднимает гантели и выполняет другие упражнения.

«Это только начало», - подписал свой пост Джозеф.

Подписчики парня в очередной раз отметили его поразительное сходство с отцом.

«Маленький Арнольд готов покорять Голливуд!», «Гены Терминатора» и тд.

Как сообщает People, Джозеф Баэна, сын Арольда Шварценеггера от Милдред Баэна, его бывшей домоработницы. Он разделяет увлечение отца занятиями бодибилдингом и часто делится фотографиями из спортзала на своей страничке в Инстаграм.

В июле этого года он поздравил отца в Инстаграм совместным фото, на котором оба демонстрируют свои мускулы.

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