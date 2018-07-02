Time назвал самых влиятельных людей в интернете в 2018 году

Журнал Time представил рейтинг самых влиятельных людей в Интернете в 2018 году. В список вошло 25 человек.

Среди тех, кто оказал на онлайн-сообщество наибольшее влияние и стал главным ньюсмейкером, оказались известные представители шоу-бизнеса, популярные блогеры, политики и даже целое движение. Отметим, что в списке значатся как те, чье влияние было положительным, так и те, кто вызвал недовольство и возмущение.

В этом году в рейтинг вошли певица Рианна, одна Instagram-публикация которой обвалила акции Snapchat на 4%, модель и молодая мама Кайли Дженнер, фото которой с новорожденной дочерью Сторми стало самым популярным в Instagram, стремительно набравшая популярность 17-летняя певица Ариэль Мартин, более известная как Baby Ariel, студенты-активисты из Паркленда, выступающие за ужесточение контроля над оборотом оружия, и даже президент США Дональд Трамп, который любит делать неоднозначные заявления в Twitter.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 29 Июн 2018 в 11:54 PDT

Также в числе самых влиятельных людей в интернете в 2018 году оказались рэпер Канье Уэст, корейская поп-группа BTS, Instagram-блогер Бизи Филиппс, женщины филиппинского движения #BabaeAko, один из самых высокооплачиваемых звезд YouTube шестилетний Райан (Ryan ToysReview), анонимный блогер Q, звезды YouTube Логан и Джейк Пол, активисты против политики «нулевой терпимости» Шарлотта и Дейв Виллнер, японская модель плюс-сайз Наоми Ватанабэ, комедийный дуэт Дэниел Бейкер и Джоел Мартинез, мама-блогер Сиа Купер, студент Роланд Сабо, разместивший в сети аудиозапись «Yanny или Laurel?», блогер из Саудовской Аравии Иман аль-Нафьян, комик Скотт Роговски, блогер Шон Кинг, фэшн-блогеры Тони Лю и Линдси Шуйлер, публицист Мэтт Драдж, фитнес-тренер Кайла Итсинес, стример Тайлер Ninja Блевин и виртуальный блогер Лил Мигела.

Публикация от BTS official (@bts.bighitofficial) 26 Дек 2016 в 6:03 PST

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