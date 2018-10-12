Танцы со звездами 2018: в шоу вернется одна из выбывших пар

Телеканал 1+1 объявил о старте зрительского голосования, которое позволит вернуть в шоу Танцы со звездами 2018 одну из выбывших пар.
Такое решение руководство популярного танцевального проекта приняло после неожиданного заявления Оксаны Марченко о том, что она покидает шоу из-за серьезной травмы.
По результатам зрительского голосования, в Танцы со звездами 2018 вернется одна из выбывших пар, указанная в списке на официальном сайте телеканала. Стоит отметить, что Слава Каминская, которая из-за травмы так и не вышла на паркет проекта, в этом списке не значится.
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Ми оголошуємо глядацьке голосування, яке визначить, хто з учасників зможе повернутися на проект!???? Результати стануть відомі під час прямого ефіру, що відбудеться цієї неділі о 21.00. Не гайте часу – голосуйте за вашого фаворита! Їхня доля у ваших руках! ????Враховуватимуться лише голоси на сайті ????????Посилання на голосування у шапці профілю #ТанцізЗірками
«Мы объявляем зрительское голосование, которое определит, кто из участников сможет вернуться на проект! Результаты станут известны во время прямого эфира, который состоится в это воскресенье, 14 октября», - сообщается в заявлении телеканала.
Напомним, в седьмом прямом эфире Танцев со звездами 2018 шоу покинули Денис Беринчик и Катерина Белявская. Оксана Марченко, которая столкнулась с резкой критикой из-за участия в проекте, объявила о своем уходе из шоу на официальной странице в Instagram вчера, 11 октября, сообщив, что сломала два ребра.
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Дорогие друзья, я покидаю шоу "Танцы со звездами" - это был новый интересный опыт. Я благодарна Богу за каждый прожитый день. Есть лишь одно обстоятельство, которое заставляет меня сделать этот шаг. Во время подготовки к прямым эфирам, на репетиции, я сломала 2 ребра. Это была очень острая боль, но я подумала, что сильно потянула связки или мышцы, принимала обезболивающее и, сцепив зубы, продолжала репетировать. Временами боль была нестерпимой, я шла в раздевалку, плакала, чтобы никто не видел, ставила себе еще более сильные обезболивающие инъекции и снова репетировала. Доктор, простите, что я не говорила Вам об этом????и простите, что я не сделала снимок раньше, а только недавно. Иначе Вы запретили бы мне танцевать еще тогда, а именно в тот момент мне было это необходимо, потому что это была мечта моей дочери. Перед эфирами все повторялось: болеутоляющие - и я снова могла танцевать и работать. Сегодня мне не больно, но из-за усложняющейся программы врачи опасаются рецедивов, ведь ткани в местах переломов еще достаточно слабые. А я не могу и не хочу работать вполсилы. До последнего времени об этой истории никто не знал, но сегодня я хочу быть искренней. Я победила свою боль, свои страхи и неуверенность. Мною гордится моя семья, мои родители, друзья, и я от всего сердца хочу их поблагодарить за поддержку и любовь. Я также благодарна всем тем, кто болел за меня всей душой и поддерживал - поверьте, это и ваша победа. Я благодарна своей семье - за их безграничное терпение и любовь. Я еще раз убедилась, что, если хочешь научится или познать что-либо новое, ты можешь это сделать! Теперь у меня новая мечта и я иду к ней! Я хочу поблагодарить всех людей, которые делали это шоу, с которыми мне повезло встретиться на проекте. Работать с профессионалами - большое счастье! Я хочу поблагодарить всех участников шоу - это отличные люди, и я очень горда, что была одной из вас. Особенно я хотела бы поблагодарить моего партнера, хореографа Диму Чаплина, с которым нас теперь связывает большая дружба, - за его терпение, трудолюбие, принципиальность и честность. ⬇️ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ⬇️
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