Танцы со звездами 2018: в шоу вернется одна из выбывших пар

На паркет Танцев со звездами 2018 вернется одна из выбывших пар

Телеканал 1+1 объявил о старте зрительского голосования, которое позволит вернуть в шоу Танцы со звездами 2018 одну из выбывших пар.

Такое решение руководство популярного танцевального проекта приняло после неожиданного заявления Оксаны Марченко о том, что она покидает шоу из-за серьезной травмы.

По результатам зрительского голосования, в Танцы со звездами 2018 вернется одна из выбывших пар, указанная в списке на официальном сайте телеканала. Стоит отметить, что Слава Каминская, которая из-за травмы так и не вышла на паркет проекта, в этом списке не значится.

«Мы объявляем зрительское голосование, которое определит, кто из участников сможет вернуться на проект! Результаты станут известны во время прямого эфира, который состоится в это воскресенье, 14 октября», - сообщается в заявлении телеканала.

Напомним, в седьмом прямом эфире Танцев со звездами 2018 шоу покинули Денис Беринчик и Катерина Белявская. Оксана Марченко, которая столкнулась с резкой критикой из-за участия в проекте, объявила о своем уходе из шоу на официальной странице в Instagram вчера, 11 октября, сообщив, что сломала два ребра.

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