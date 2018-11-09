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Танцы со звездами 2018: Тина Кароль и Сергей Бабкин выйдут на паркет

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Участники шоу Танцы со звездами в предвкушении четвертьфинала.
Фото: пресс-служба 1+1

Участники шоу Танцы со звездами в предвкушении четвертьфинала.

В это воскресенье, 11 ноября, в 21:00 состоится четвертьфинал проекта Танцы со звездами. Для него звездные пары подготовили по два танцевальных номера. Главной особенностью выпуска станет музыкальное сопровождение – пары будут танцевать под живые выступления звездных исполнителей.

Пара Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева

Первый танец – самба.
Второй танец – фокстрот. Его они исполнят под песню Забери Сергея Бабкина.

Пара Michelle Andrade и Женя Кот

Первый танец – хип-хоп.
Второй танец – танго. Они покажут его в сопровождении Океанами стали ALEKSEEV.

Пара Павел Вишняков и Юлия Сахневич

Первый танец – бродвейский джаз.
Второй танец – фьюжн. Пара выступит под Місто – ONUKA.

Пара Иракли Макацария и Яна Заец

Первый танец – джайв.
Второй танец – модерн. Его они покажут под выступление Тины Кароль с песней Не дощ.

Пара Леся Никитюк и Максим Ежов

Первый танец – свинг.
Второй танец – контемпорари. Пара исполнит его под песню Не йди Гайтаны.

Компанию Юрию Горбунову на звездном балконе в этом эфире составят сразу четыре звезды: это будут ведущие Сніданку з 1+1: Руслан Сеничкин с Людмилой Барбир и Егор Гордеев с Нелей Шовкопляс.

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