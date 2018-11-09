Танцы со звездами 2018: Тина Кароль и Сергей Бабкин выйдут на паркет

В это воскресенье, 11 ноября, в 21:00 состоится четвертьфинал проекта Танцы со звездами. Для него звездные пары подготовили по два танцевальных номера. Главной особенностью выпуска станет музыкальное сопровождение – пары будут танцевать под живые выступления звездных исполнителей.
Пара Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева
Первый танец – самба.
Второй танец – фокстрот. Его они исполнят под песню Забери Сергея Бабкина.
Пара Michelle Andrade и Женя Кот
Первый танец – хип-хоп.
Второй танец – танго. Они покажут его в сопровождении Океанами стали ALEKSEEV.
Пара Павел Вишняков и Юлия Сахневич
Первый танец – бродвейский джаз.
Второй танец – фьюжн. Пара выступит под Місто – ONUKA.
Пара Иракли Макацария и Яна Заец
Первый танец – джайв.
Второй танец – модерн. Его они покажут под выступление Тины Кароль с песней Не дощ.
Пара Леся Никитюк и Максим Ежов
Первый танец – свинг.
Второй танец – контемпорари. Пара исполнит его под песню Не йди Гайтаны.
Компанию Юрию Горбунову на звездном балконе в этом эфире составят сразу четыре звезды: это будут ведущие Сніданку з 1+1: Руслан Сеничкин с Людмилой Барбир и Егор Гордеев с Нелей Шовкопляс.
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