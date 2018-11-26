Танцы со звездами 2018: определился победитель проекта

В воскресенье, 25 ноября отгремел суперфинал популярного украинского шоу Танцы со звездами 2018, в ходе которого определился победитель.
За победу в проекте и кубок победителя Танцев со звездами 2018 на паркете боролось три пары - Леся Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а также Иракли Макацария и Яна Заяц.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В рамках финала шоу пары представили по три номера – свой первый танец на проекте, наиболее эффектную постановку за время участия в шоу, а также новую, заключительную танцевальную постановку. Стоит отметить, что в номере за победу, подготовленном для суперфинала, пары продемонстрировали те танцевальные навыки, которые приобрели за время участия в проекте, а вместе с тем затронули личные темы, о которых ранее не слышали зрители.
Ведущим балкона суперфинала выступил Dzidzio, который составил компанию Юрию Горбунову.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, в этот вечер к судьям Екатерине Кухар, Владу Яме и Монатику присоединился Владимир Зеленский - победитель первого сезона Танцев со звездами, который в 2006 году в паре с Аленой Шоптенко обошел Наталью Могилевскую и Влада Яму.
Грандфинал проекта не обошелся без выступлений звезд не только украинской, но и мировой сцены. Своими выступлениями в грандфинале Танцев со звездами 2018 публику порадовали популярные артисты¸ в числе которых судья проекта Монатик, звезды Голоса країни Вера Кекелия и Роман Дуда в дуэте, украинская певица INGRET, а также всемирно известная швейцарская группа Kadebostany и другие.
MONATIK - Зашивает Душу - Танцы со звездами. 5 сезон
LAUD - Вигадав - Танцы со звездами. 5 сезон
Вера Кекелия и Роман Дуда - Тобі - Танцы со звездами. 5 сезон
Незадолго до финала Танцев со звездами 2018 букмекеры объявили, что наивысшие шансы на победу в проекте у грузинского бизнесмена Иракли Макацария и его партнерши Яны Заец. В свою очередь, наименьшие шансы на победу в проекте были у телеведущей Леси Никитюк, которой в соцстеях, вопреки прогнозам букмекеров, предсказывали победу в Танцах 2018. Однако из трех финалистов первым проект покинул именно фаворит букмекеров - Иракли Макацария.
Победителем Танцев со звездами 2018 стала пара, которая набрала наибольшее количество балов по результатам оценок судей и зрительского голосования - Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Предлагаем вспомнить выступления всех пар в финале Танцев со звездами 2018.
Танцы со звездами 2018. Финал. Видео
Иракли Макацария и Яна Заец - Пасодобль - Танцы со звездами. 5 сезон
Иракли Макацария и Яна Заец - Фристайл - Танцы со звездами. 5 сезон
Леся Никитюк и Максим Ежов - Стрит-фанк - Танцы со звездами. 5 сезон
Леся Никитюк и Максим Ежов - Венский вальс - Танцы со звездами. 5 сезон
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева - Джайв - Танцы со звездами. 5 сезон
Смотрите также
- Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в 13-м прямом эфире
- Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в 12-м прямом эфире
- Танцы со звездами 2018: Тина Кароль и Сергей Бабкин выйдут на паркет
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования