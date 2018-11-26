Танцы со звездами 2018: определился победитель проекта

В воскресенье, 25 ноября отгремел суперфинал популярного украинского шоу Танцы со звездами 2018, в ходе которого определился победитель.

За победу в проекте и кубок победителя Танцев со звездами 2018 на паркете боролось три пары - Леся Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а также Иракли Макацария и Яна Заяц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 25 Ноя 2018 в 11:02 PST

В рамках финала шоу пары представили по три номера – свой первый танец на проекте, наиболее эффектную постановку за время участия в шоу, а также новую, заключительную танцевальную постановку. Стоит отметить, что в номере за победу, подготовленном для суперфинала, пары продемонстрировали те танцевальные навыки, которые приобрели за время участия в проекте, а вместе с тем затронули личные темы, о которых ранее не слышали зрители.

Ведущим балкона суперфинала выступил Dzidzio, который составил компанию Юрию Горбунову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 24 Ноя 2018 в 10:14 PST

Кроме того, в этот вечер к судьям Екатерине Кухар, Владу Яме и Монатику присоединился Владимир Зеленский - победитель первого сезона Танцев со звездами, который в 2006 году в паре с Аленой Шоптенко обошел Наталью Могилевскую и Влада Яму.

Грандфинал проекта не обошелся без выступлений звезд не только украинской, но и мировой сцены. Своими выступлениями в грандфинале Танцев со звездами 2018 публику порадовали популярные артисты¸ в числе которых судья проекта Монатик, звезды Голоса країни Вера Кекелия и Роман Дуда в дуэте, украинская певица INGRET, а также всемирно известная швейцарская группа Kadebostany и другие.

MONATIK - Зашивает Душу - Танцы со звездами. 5 сезон

LAUD - Вигадав - Танцы со звездами. 5 сезон

Вера Кекелия и Роман Дуда - Тобі - Танцы со звездами. 5 сезон

Незадолго до финала Танцев со звездами 2018 букмекеры объявили, что наивысшие шансы на победу в проекте у грузинского бизнесмена Иракли Макацария и его партнерши Яны Заец. В свою очередь, наименьшие шансы на победу в проекте были у телеведущей Леси Никитюк, которой в соцстеях, вопреки прогнозам букмекеров, предсказывали победу в Танцах 2018. Однако из трех финалистов первым проект покинул именно фаворит букмекеров - Иракли Макацария.

Победителем Танцев со звездами 2018 стала пара, которая набрала наибольшее количество балов по результатам оценок судей и зрительского голосования - Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 25 Ноя 2018 в 2:22 PST

Предлагаем вспомнить выступления всех пар в финале Танцев со звездами 2018.

Танцы со звездами 2018. Финал. Видео

Иракли Макацария и Яна Заец - Пасодобль - Танцы со звездами. 5 сезон

Иракли Макацария и Яна Заец - Фристайл - Танцы со звездами. 5 сезон

Леся Никитюк и Максим Ежов - Стрит-фанк - Танцы со звездами. 5 сезон

Леся Никитюк и Максим Ежов - Венский вальс - Танцы со звездами. 5 сезон

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева - Джайв - Танцы со звездами. 5 сезон

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook