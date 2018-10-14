Танцы со звездами 2018. Кто вернулся, а кто покинул шоу в восьмом прямом эфире

В воскресенье, 14 октября состоялся восьмой прямой эфир популярного шоу Танцы со звездами 2018, в ходе которого определилась пара, которая вернулась в шоу. По решению продюсеров проекта, в восьмом прямом эфире Танцев паркет не покинула ни одна пара.

Восьмой прямой эфир Танцев прошел под украинской темой. Участники представляли танцевальные постановки с украинскими мотивами, делая акцент на народных традициях.

Ведущим балкона в этот вечер стал продюсер и рэп-исполнитель Потап. Уже по традиции, он составил компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 14 Окт 2018 в 10:12 PDT

Эфир стартовал с номера артиста украинского балета Александра Стоянова, который порадовал зрителей мужской партией известного балета Дети ночи.

Танцы со звездами 2018. 8 прямой эфир. Номер-открытие

Напомним, после того, как стало известно об уходе из проекта Оксаны Марченко из-за травмы, телеканал 1+1 объявил о возвращении в шоу одной из выбывших пар.

Накануне восьмого прямого эфира Танцев Марченко показала на своей странице в Facebook фото, сделанные во время прощальной встречи с командой проекта. Она также поблагодарила всех за терпение, опыт и поддержку.

В восьмом прямом эфире были объявлены результаты зрительского голосования, которые позволили вернуть в Танцы со звездами 2018 Дениса Беринчика и Катерину Белявскую.

Стоит отметить, что телеведущая Маша Ефросинина отказалась возвращаться в проект и сообщила на своей странице в Instagram, что даже в случае победы в зрительском голосовании откажется от участия в шоу. В частности, Ефросинина сообщила, что уже «перелистнула эту страницу жизни» и планирует заняться решением тех дел, которые накопились за полгода, которые она посвятила участию в шоу.

Предлагаем вспомнить, как пары танцевали в восьмом прямом эфире.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева - Румба - Танцы со звездами. 5 сезон

Руслан Сеничкин и Яна Цибульская - Сальса - Танцы со звездами. 5 сезон

Павел Вишняков и Юля Сахневич - Венский вальс - Танцы со звездами. 5 сезон

Michelle Andrade и Женя Кот – Самба – Танцы со звездами. 5 сезон

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