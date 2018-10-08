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Танцы со звездами 2018. Кто покинул шоу в седьмом прямом эфире

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Состоялся седьмой эфир Танцев 2018
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Состоялся седьмой эфир Танцев 2018

В воскресенье вечером, 7 октября состоялся седьмой прямой эфир шоу Танцы со звездами 2018, в ходе которого за право продолжать участие в проекте соревновалось восемь пар.

Седьмой прямой эфир прошел под темой Вечер легенд. Организаторы назвали вечер «экватором» сезона, отметив, что это середина проекта.

К ведущему Юрию Горбунову в этот вечер присоединилась победительница первого сезона обновленных Танцев – украинская певица Наталья Могилевская. Она также порадовала зрителей своим выступлением, посвятив номер покойному коллеге Кузьме Скрябину.

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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

В седьмом прямом эфире Танцев в «зоне риска» оказались три пары - Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, Денис Беринчик и Катерина Белявская, а также Michelle Andrade и Евгений Кот. По результатам голосования членов жюри и зрителей, проект покинули Денис Беринчик и Катерина Белявская.

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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Предлагаем вспомнить, как пары выступали в седьмом эфире шоу Танцы со звездами 2018.

Леся Никитюк и Максим Ежов - Джайв - Танцы со звездами. 5 сезон

Иракли Макацария и Яна Заец - Фьюжн - Танцы со звездами. 5 сезон

Денис Беринчик и Екатерина Белявская – Пасодобль - Танцы со звездами. 5 сезон

Michelle Andrade и Женя Кот – Румба – Танцы со звездами. 5 сезон

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева - Квикстеп - Танцы со звездами. 5 сезон

Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин - Контемпорари - Танцы со звездами. 5 сезон

Павел Вишняков и Юля Сахневич - Самба - Танцы со звездами. 5 сезон

Руслан Сеничкин и Яна Цибульская - Фристайл - Танцы со звездами. 5 сезон

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