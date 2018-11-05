Танцы со звездами 2018: кто покинул шоу в 11 выпуске

В воскресенье, 4 ноября состоялся 11 прямой эфир популярного шоу Танцы со звездами 2018.
Темой вечера стал Карнавал и танцы народов мира. Пары демонстрировали яркие танцевальные постановки, перевоплощаясь в японских самураев, индийских полицейских и других героев из разных стран мира.
Ведущим балкона, который составил компанию Юрию Горбунову, стал комик и участник прошлого сезона Танцев Юрий Ткач, в то время как украинская певица Джамала порадовала зрителей своим выступлением, став главной приглашенной звездой вечера.
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Jamala - The Great Pretender
По результатам голосования членов жюри и зрителей в рамках 11 прямого эфира «за жизнь» на паркете боролись две пары Денис Беринчик и Катерина Белявская, а также Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Но в результате шоу пришлось покинуть Денису Беринчику и Катерине Белявской, танец которых, по мнению членов жюри, был менее эффектным, чем танец их конкурентов.
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Напомним, в прошлом эфире шоу неожиданно не покинула ни одна пара.
Предлагаем вместе вспомнить, как выступали пары в рамках 11 прямого эфира Танцев со звездами 2018.
Денис Беринчик и Екатерина Белявская – Румба - Танцы со звездами. 5 сезон
Павел Вишняков и Юля Сахневич - Фьюжн - Танцы со звездами. 5 сезон
Леся Никитюк и Максим Ежов - Сальса - Танцы со звездами. 5 сезон
Иракли Макацария и Яна Заец - Фламенко - Танцы со звездами. 5 сезон
Michelle Andrade и Женя Кот – Фолк – Танцы со звездами. 5 сезон
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева - Болливуд - Танцы со звездами. 5 сезон
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