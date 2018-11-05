Танцы со звездами 2018: кто покинул шоу в 11 выпуске

В воскресенье, 4 ноября состоялся 11 прямой эфир популярного шоу Танцы со звездами 2018.

Темой вечера стал Карнавал и танцы народов мира. Пары демонстрировали яркие танцевальные постановки, перевоплощаясь в японских самураев, индийских полицейских и других героев из разных стран мира.

Ведущим балкона, который составил компанию Юрию Горбунову, стал комик и участник прошлого сезона Танцев Юрий Ткач, в то время как украинская певица Джамала порадовала зрителей своим выступлением, став главной приглашенной звездой вечера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 2 Ноя 2018 в 5:28 PDT

Jamala - The Great Pretender

По результатам голосования членов жюри и зрителей в рамках 11 прямого эфира «за жизнь» на паркете боролись две пары Денис Беринчик и Катерина Белявская, а также Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Но в результате шоу пришлось покинуть Денису Беринчику и Катерине Белявской, танец которых, по мнению членов жюри, был менее эффектным, чем танец их конкурентов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 4 Ноя 2018 в 1:43 PST

Напомним, в прошлом эфире шоу неожиданно не покинула ни одна пара.

Предлагаем вместе вспомнить, как выступали пары в рамках 11 прямого эфира Танцев со звездами 2018.

Денис Беринчик и Екатерина Белявская – Румба - Танцы со звездами. 5 сезон

Павел Вишняков и Юля Сахневич - Фьюжн - Танцы со звездами. 5 сезон

Леся Никитюк и Максим Ежов - Сальса - Танцы со звездами. 5 сезон

Иракли Макацария и Яна Заец - Фламенко - Танцы со звездами. 5 сезон

Michelle Andrade и Женя Кот – Фолк – Танцы со звездами. 5 сезон

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева - Болливуд - Танцы со звездами. 5 сезон

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