Танцы со звездами 2018: кто покинул шоу в 10 выпуске

В воскресенье, 28 октября состоялся десятый прямой эфир популярного шоу Танцы со звездами 2018.

В честь празднования Хэллоуина выпуск прошел в стиле мистической вечеринки, а ключевой темой вечера стал Обмен партнерами. Так, был изменен привычный для зрителей состав пар - звездные участники проекта поменялись партнерами.

Ведущим балкона стал экс-участник Танцев, украинский певец Павел Зибров в образе Гоголя. Он присоединился к бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 28 Окт 2018 в 12:45 PDT

Главной приглашенной звездой 10 выпуска стала группа The Hardkiss, которая исполнила свой новый хит Коханці.

Во второй части прямого эфира на паркет вышли судьи проекта – Екатерина Кухар, Дмитрий Монатик и Влад Яма. Они порадовали зрителей танцами со звездными участниками проекта.

За право продолжать участие в шоу в этот вечер боролось шесть участников, и все шесть из них прошли в следующий этап проекта. Неожиданно стало известно, что в 10 выпуске Танцев 2018 проект не покидает ни один из участников.

Напомним, в прошлом эфире из шоу вылетели Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

Предлагаем вместе с нами вспомнить, как пары выступали в ходе десятого прямого эфира Танцев со звездами 2018.

Денис Беринчик и Илона Гвоздева - Ча-ча - Танцы со звездами. 5 сезон

Павел Вишняков и Яна Заяц - Пасодобль - Танцы со звездами. 5 сезон

Леся Никитюк и Дмитрий Жук - Диско - Танцы со звездами. 5 сезон

Michelle Andrade и Максим Ежов - Венский вальс - Танцы со звездами. 5 сезон

Игорь Ласточкин и Екатерина Белявская – Контемпорари - Танцы со звездами. 5 сезон

Иракли Макацария и Юля Сахневич - Самба - Танцы со звездами. 5 сезон

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