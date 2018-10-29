Танцы со звездами 2018: кто покинул шоу в 10 выпуске

В воскресенье, 28 октября состоялся десятый прямой эфир популярного шоу Танцы со звездами 2018.
В честь празднования Хэллоуина выпуск прошел в стиле мистической вечеринки, а ключевой темой вечера стал Обмен партнерами. Так, был изменен привычный для зрителей состав пар - звездные участники проекта поменялись партнерами.
Ведущим балкона стал экс-участник Танцев, украинский певец Павел Зибров в образе Гоголя. Он присоединился к бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову.
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Главной приглашенной звездой 10 выпуска стала группа The Hardkiss, которая исполнила свой новый хит Коханці.
Во второй части прямого эфира на паркет вышли судьи проекта – Екатерина Кухар, Дмитрий Монатик и Влад Яма. Они порадовали зрителей танцами со звездными участниками проекта.
За право продолжать участие в шоу в этот вечер боролось шесть участников, и все шесть из них прошли в следующий этап проекта. Неожиданно стало известно, что в 10 выпуске Танцев 2018 проект не покидает ни один из участников.
Напомним, в прошлом эфире из шоу вылетели Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.
Предлагаем вместе с нами вспомнить, как пары выступали в ходе десятого прямого эфира Танцев со звездами 2018.
Денис Беринчик и Илона Гвоздева - Ча-ча - Танцы со звездами. 5 сезон
Павел Вишняков и Яна Заяц - Пасодобль - Танцы со звездами. 5 сезон
Леся Никитюк и Дмитрий Жук - Диско - Танцы со звездами. 5 сезон
Michelle Andrade и Максим Ежов - Венский вальс - Танцы со звездами. 5 сезон
Игорь Ласточкин и Екатерина Белявская – Контемпорари - Танцы со звездами. 5 сезон
Иракли Макацария и Юля Сахневич - Самба - Танцы со звездами. 5 сезон
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