Танцы со звездами 2018. Кто покинул проект в шестом прямом эфире

В воскресенье, 30 сентября на телеканале 1+1 состоялся шестой прямой эфир обновленной версии танцевального шоу Танцы со звездами 2018.
Ведущей балкона в этот вечер стала солистка группы Время и Стекло, украинская певица Надя Дорофеева. Она составила компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову.
Дорофеева появилась в проекте не только в качестве ведущей балкона, но и в качестве приглашенной звезды вечера. Так, в рамках шестого эфира Танцев она появилась на паркете с членом жюри проекта Дмитрием Монатиком, исполнив их совместный хит Глубоко.
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В ходе шестого прямого эфира Танцев со звездами 2018 на паркете выступило 9 пар, которые представили танцевальные номера в соответствии с главной темой вечера – Танцы с детьми.
Пары окунулись в мир детства и сказок, представив на паркете постановки при участии маленьких талантливых танцоров.
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По результатам зрительского голосования и оценок членов жюри, проект в этот вечер покинули Анита Луценко и Александр Прохоров.
Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала свой уход из проекта, выразив надежду, что в шоу победит честность. Отметим, в пятом прямом эфире Танцев со звездами 2018 наименьший балл от жюри получила Оксана Марченко, однако по результатам голосования членов жюри совместно с телезрителями, проект покинула Маша Ефросинина и ее партнер Максим Леонов.
Предлагаем вспомнить, как пары выступали на паркете Танцев со звездами 2018 в шестом эфире.
Павел Вишняков и Юля Сахневич – Джайв
Анита Луценко и Александр Прохоров – Джайв
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева – Венский вальс
Иракли Макацария и Яна Заец - Афро-джаз
Денис Беринчик и Екатерина Белявская – Контемпорари
Michelle Andrade и Женя Кот – Фристайл
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