Танцы со звездами 2018. Кто покинул проект в шестом прямом эфире

Пары продолжают бороться за победу на паркете

В воскресенье, 30 сентября на телеканале 1+1 состоялся шестой прямой эфир обновленной версии танцевального шоу Танцы со звездами 2018.

Ведущей балкона в этот вечер стала солистка группы Время и Стекло, украинская певица Надя Дорофеева. Она составила компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову.

Дорофеева появилась в проекте не только в качестве ведущей балкона, но и в качестве приглашенной звезды вечера. Так, в рамках шестого эфира Танцев она появилась на паркете с членом жюри проекта Дмитрием Монатиком, исполнив их совместный хит Глубоко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 28 Сен 2018 в 10:57 PDT

В ходе шестого прямого эфира Танцев со звездами 2018 на паркете выступило 9 пар, которые представили танцевальные номера в соответствии с главной темой вечера – Танцы с детьми.

Пары окунулись в мир детства и сказок, представив на паркете постановки при участии маленьких талантливых танцоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 30 Сен 2018 в 12:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 30 Сен 2018 в 12:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 30 Сен 2018 в 10:23 PDT

По результатам зрительского голосования и оценок членов жюри, проект в этот вечер покинули Анита Луценко и Александр Прохоров.

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала свой уход из проекта, выразив надежду, что в шоу победит честность. Отметим, в пятом прямом эфире Танцев со звездами 2018 наименьший балл от жюри получила Оксана Марченко, однако по результатам голосования членов жюри совместно с телезрителями, проект покинула Маша Ефросинина и ее партнер Максим Леонов.

Предлагаем вспомнить, как пары выступали на паркете Танцев со звездами 2018 в шестом эфире.

Павел Вишняков и Юля Сахневич – Джайв

Анита Луценко и Александр Прохоров – Джайв

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева – Венский вальс

Иракли Макацария и Яна Заец - Афро-джаз

Денис Беринчик и Екатерина Белявская – Контемпорари

Michelle Andrade и Женя Кот – Фристайл

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