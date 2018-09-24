Танцы со звездами 2018. Кто покинул проект в пятом прямом эфире

Пятый эфир Танцев со звездами стал вечером откровений

В воскресенье, 23 сентября состоялся пятый прямой эфир популярного танцевального шоу на телеканале 1+1 Танцы со звездами 2018.

На паркете выступило 10 пар, которые посвятили свои танцы главной теме вечера – Год, который изменил мою жизнь. Участники проекта поделились откровенными историями из своей жизни, а также представили танцы, которые наиболее соответствовали теме пятого прямого эфира.

Ведущим балкона пятого прямого эфира Танцев со звездами выступил Владимир Остапчук. Он составил компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 22 Сен 2018 в 7:51 PDT

Напомним, ведущая звездного балкона прошлого эфира Оля Полякова допустила бестактное высказывание во время шоу, после чего публично извинилась перед Екатериной Кухар в своем Instagram.

В пятом эфире лучшим танцем, по мнению членов жюри, стало выступление Иракли Макацария, в то время как наименьший балл от жюри получила Оксана Марченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 23 Сен 2018 в 1:47 PDT

Однако по результатам голосования членов жюри совместно с телезрителями, проект Танцы со звездами в пятом эфире покинула Маша Ефросинина и ее партнер Максим Леонов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 23 Сен 2018 в 12:08 PDT

Предлагаем вспомнить, как танцевали пары шоу Танцев со звездами в пятом прямом эфире:

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева – Ча-ча

Иракли Макацария и Яна Заец - Контемпорари

Руслан Сеничкин и Яна Цибульская – Венский вальс

Денис Беринчик и Екатерина Белявская – Хип-хоп

Маша Ефросинина и Максим Леонов – Фокстрот

Павел Вишняков и Юлия Сахневич – Контемпорари

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