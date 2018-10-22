Танцы со звездами 2018: Кто покинул проект в девятом прямом эфире

Накануне в воскресенье, 21 октября состоялся девятый прямой эфир популярного украинского шоу Танцы со звездами 2018.
Главной темой вечера стал цирк, в результате чего участники проекта вместе со своими партнерами перевоплотились в цирковых артистов и представили на паркете впечатляющие танцевальные постановки.
Компанию бессменному ведущему Танцев Юрию Горбунову в этот вечер составила украинская певица Оля Полякова, которая в финале девятого эфира порадовала зрителей выступлением на паркете со своим хитом Королева ночи.
По результатам голосования членов жюри и зрителей, в девятом прямом эфире шоу покинули Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.
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Напомним, в прошлом выпуске проект не покинула ни одна пара из-за ухода Оксаны Марченко. Кроме того, в шоу вернулись Денис Беринчик и Катя Белявская.
Предлагаем вместе с нами вспомнить, как выступали участники и их партнеры на паркете в ходе девятого прямого эфира Танцев со звездами 2018.
Павел Вишняков и Юля Сахневич - Аргентинское танго - Танцы со звездами. 5 сезон
Руслан Сеничкин и Яна Цибульская - Пасодобль - Танцы со звездами. 5 сезон
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева - Стрит-фанк - Танцы со звездами. 5 сезон
Иракли Макацария и Яна Заец - Венский вальс - Танцы со звездами. 5 сезон
Леся Никитюк и Максим Ежов - Фьюжн - Танцы со звездами. 5 сезон
Денис Беринчик и Екатерина Белявская – Джайв - Танцы со звездами. 5 сезон
Michelle Andrade и Дмитрий Жук – Контемпорари – Танцы со звездами. 5 сезон
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