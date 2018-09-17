Танцы со звездами 2018. Кто покинул проект в четвертом прямом эфире

В воскресенье вечером, 16 сентября на канале 1+1 состоялся четвертый прямой эфир популярного танцевального шоу Танцы со звездами.
Ведущими балкона нового прямого эфира стали Сергей Бабкин с супругой Снежаной.
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Главной темой вечера стало мировое кино и мюзиклы. 11 пар воплотили на паркете образы из мировых киношедевров – так, например, Оксана Марченко с партнером Дмитрием Чаплином станцевала танго на культовый фильм Запах женщины, а Иракли Макацария с Яной Заец продемонстрировали на паркете «грязные танцы», вдохновившись одноименным фильмом.
Традиционно по результатам прямого эфира проект покинула одна пара. Вслед за Павлом Зибровым и Марией Шмелевой, которые покинули Танцы со звездами 2018 в прошлом эфире, к числу выбывших пар проекта присоединились Николай Тищенко и его партнерша Nana.
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Вспоминаем, как танцевали пары в ходе четвертого прямого эфира проекта.
Иракли Макацария и Яна Заец - Сальса
Руслан Сеничкин и Яна Цибульськая – Ча-ча
Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин – Танго
Павел Вишняков и Юля Сахневич – Румба
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева – Лирический джаз
Денис Беринчик и Катерина Белявская – Медленный вальс
Анита Луценко и Александр Прохоров – Хип-хоп
Маша Ефросинина и Максим Леонов – Фьюжн
Michelle Andrade и Женя Кот – Квикстеп
Николай Тищенко и NANA – Пасодобль
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