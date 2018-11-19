Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в 13-м прямом эфире

В воскресенье вечером, 18 ноября, состоялся полуфинал популярного украинского шоу танцы со звездами 2018 – 13-й прямой эфир.
В этот вечер четыре пары-полуфиналиста выходили на паркет дважды. Изюминкой этого эфира стало то, что один из танцев парам помогли исполнить звезды прошлогоднего сезона: Юрия Ткач, Надя Дорофеева, Оля Полякова, а также их соперница в недавнем прошлом Анита Луценко.
На балконе звезд встречала Катя Осадчая.
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Чоловік і жінка - одна спілка :) На @tanci1plus1 пара Юрій Горбунов Катерина Осадча )) ???????????? Вмикайте о 21:00 1+1
Открыло шоу живое выступление Макса Барских с песней Берега. Под конец эфира в гости к Танцам со звездами заглянула группа KAZKA, испонив свой хит Плакала, который впервые в истории украинской музыки вошел в топ-10 мирового чарта Shazam.
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Эфир был ярким и драматичным. Любимцами Катерины Кухар в этом эфире стала пара Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой. Катерина подарила Игорю Ласточкину протею, отметив, что он с легкостью эквилибриста балансирует между комичными и лирико-драматичными образами. Павел Вишняков пообещал секс в следующем эфире, но судьи посчитали это заявление фривольностью. Анита Луценко призналась, что продолжает заниматься танцами с тренером. Лесе Никитюк и Ольге Поляковой снова досталось немало критики от Влада Ямы и Катерины Кухар, таким образом пара Леси и Макса снова получила самые низки оценки от жюри, а Влад Яма пообещал съесть список с порядком выступлений пар в случае победы Леси Никитюк в шоу.
Первыми в суперфинал вышла пара Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой.
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Ігор тільки зрозумів, що це весілля не була жартом ???? @lastochkin_igor @ilonagvozdeva @maksleonov212 #ТанцізЗірками
Вопреки низким оценкам жюри второй парой, которая вышла в суперфинал, стала пара королевы ламината Леси Никитюк и Макса Ежова.Зрители снова спасли их от вылета.
В зоне риска оказались Иракли Макацария и Яна Заец и Павел Вишняков и Юлия Сахневич. В итоге в суперфинал прошла пара Иракли Макацарии и Яны Заец.
Шоу оставили Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Они были одной из самых сильных пар шоу, Катерина Кухар плакала, апплодируя паре. Прощаясь, Павел и Юлия поблагодарили всех, кто с ними работал в течение всего сезона, и друг друга.
В следующие выходные станет известно имя победителя шоу Танцев со звездами 5-го сезона. В суперфинал вышли пары: Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Леся Никитюк и Макс Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец.
Вспоминаем, как пары выступали в полуфинале Танцев со звездами 2018, который состоялся 18 ноября и стал 13-м прямым эфиром текущего сезона телепроекта.
Игорь Ласточкин – Илона Гвоздева – Юрий Ткач – Фристайл. 5 сезон
Павел Вишняков – Юлия Сахневич – Фьюж. 5 сезон
Леся Никитюк – Макс Ежов – Оля Полякова – Танго. 5 сезон
Иракли Макацария – Яна Заец – Румба. 5 сезон
Леся Никитюк – Макс Ежов – Фристайл. 5 сезон
Павел Вишняков – Юлия Сахневич – Анита Луценко – пасодобль. 5 сезон
Игорь Ласточкин – Илона Гвоздева – Аргентинское танго. 5 сезон
Иракли Макацария – Яна Заец – Надя Дорофеева – Хип-хоп. 5 сезон
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