Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в 12-м прямом эфире

В воскресенье вечером, 11 ноября состоялся четвертьфинал популярного украинского шоу Танцы со звездами 2018 - 12-й прямой эфир.

В этот вечер пары выходили на паркет дважды. Главной особенностью четвертьфинала стали эффектные танцевальные постановки участников на паркете под живые выступления популярных украинских артистов.

Так, участники проекта демонстрировали свои танцы под песни звезд шоу-бизнеса – Тины Кароль, Onuka, Сергея Бабкина, Гайтаны и Alekseev.

Четвертьфинал. Танцы со звездами 5 сезон

Компанию Юрию Горбунову на этот раз составила не одна, а сразу четыре приглашенные звезды.

В частности, ведущими балкона в ходе четвертьфинала Танцев 2018 стали звезды Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин с Людмилой Барбир, а также Егор Гордеев с Нелей Шовкопляс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 11 Ноя 2018 в 6:46 PST

В «зону риска» традиционно попали пары, которые получили наименьшее количество баллов по результатам зрительского голосования и оценок судей в лице Дмитрия Монатика, Екатерины Кухар и Влада Ямы.

В четвертьфинале за право продолжать участие в шоу и попасть в полуфинал боролись Павел Вишняков и Юлия Сахневич, а также Мишель Андраде и Женя Кот. В результате шоу покинула Мишель Андраде и ее партнер Женя Кот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 11 Ноя 2018 в 12:23 PST

Напомним, на прошлой неделе Танцы со звездами 2018 покинули Денис Беринчик и Екатерина Белявская.

Вспоминаем, как пары выступали в четвертьфинале Танцев со звездами 2018, который состоялся 11 ноября и стал 12 прямым эфиром текущего сезона проекта.

Michelle Andrade и Женя Кот – Поп-джаз – Танцы со звездами. 5 сезон

Игорь Ласточкин, Илона Гвоздева и Сергей Бабкин - Фокстрот - Танцы со звездами. 5 сезон

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева - Самба - Танцы со звездами. 5 сезон

Иракли Макацария и Яна Заец - Джайв - Танцы со звездами. 5 сезон

Леся Никитюк, Максим Ежов и Гайтана- Контемпорари - Танцы со звездами. 5 сезон

Павел Вишняков и Юля Сахневич - Бродвейский джаз - Танцы со звездами. 5 сезон

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