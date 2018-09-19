Танцы с полотенцем. Жених Дженнифер Лопес показал певицу в домашнем виде

43-летний американский бейсболист и возлюбленный 49-летней певицы Дженнифер Лопес Алекс Родригес показал, как Джей Ло выглядит в домашней одежде и как готовится к концертам.

Спортсмен опубликовал в своем Instagram короткое видео, на котором Лопес сидит перед зеркалом в солнцезащитных очках, растянутой футболке, с полотенцем на голове и забавно танцует.

«Она делает это перед каждым шоу. Серьезно», – подписал ролик Алекс Родригес.

Видео набрало уже более миллиона лайков, а поклонники звездной пары отметили в комментариях, что Дженнифер и Алекс очень гармонично смотрятся вместе.

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес начали встречаться весной 2017 года. И у певицы, и у ее возлюбленного есть дети от предыдущих браков, и они прекрасно ладят между собой.

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