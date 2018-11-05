Тайно стала мамой. Дайан Крюгер родила первенца

На днях появились слухи о том, что у немецко-американской актрисы Дайан Крюгер и ее парня актера Ноймана Ридуса пополнение в семье.

Издание People стало известно, что у 42-летней Дайаны Крюгер и 49-летнего Ноймана Ридуса, звезды сериала Ходячие мертвецы, родился ребенок. Но нет никаких подробностей: ни пола ребенка, ни имени, ни даже даты рождения.

Это первый ребенок Дайан Крюгер, но второй – Ноймана Ридуса. У актера есть еще 19-летний сын Мигнус Люсьен Ридус. Его мать – датская супермодель Хелена Кристенсен.

Пара никак не комментирует пополнение в семье, а на официальной страничке Дайан Крюгер в инстаграм – нет никаких признаков того, что она родила ребенка.

Напоминаем, слухи о том, что Крюгер беременна поползли в мае этого года. На красную дорожку Каннского кинофестиваля она надевала просторные наряды.

Крюгер и Ридус познакомились в 2015 году на съемках фильма Небо. По сюжету Героиня Крюгер отправилась в путешествие в поисках самой себя после развода с мужем, в котором встретила и влюбилась в героя Ридуса. Уже в марте 2017 года все заговорили о романе между Крюгер и Ридусом.

Дайан Крюгер и Нойман Ридус. Фото: EPA

До того, как начать встречаться с Ридусом, Крюгер десять лет жила с Джошуа Джексоном, звездой сериала Любовники, но в 2016 году они объявили о своем разрыве. Нойман Ридус пять лет жил с Хелен Кристенсен, пара разошлась в 2003 году.

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