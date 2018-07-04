Сын Тины Тернер покончил с собой

Сын популярной исполнительницы Тины Тернер Крейг Тернер совершил самоубийство в возрасте 59 лет.
Крейг Тернер умер во вторник, 3 июля, от огнестрельной раны, подтвердила E! News пресс-секретарь окружного прокурора округа Лос-Анджелес.
Тело Тернера было обнаружено в его резиденции Studio City.
Крейг был старшим из двух сыновей Тины, она родила его в возрасте 18 лет. Биологическим отцом Крейга был саксофонист Раймонд Хилл, но Айк Тернер принял его после женитьбы на Тине в 1962 году.
Согласно странице Крейга в Facebook, он работал агентом по недвижимости в Лос-Анджелесе. На некоторых снимках он запечатлен вместе с матерью Тиной.
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