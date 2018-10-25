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Светлану Лободу прооперировали в Москве

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Лобода перенесла срочную операцию на почке
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Лобода перенесла срочную операцию на почке

Украинская певица Светлана Лобода была экстренно прооперирована в Москве.

36-летняя артистка попала в больницу прямо с репетиции – во время исполнения танцевального номера она почувствовала резкую боль и упала в обморок на сцене, после чего ее экстренно госпитализировали с подозрением на обструкцию почки.

Медики подтвердили диагноз Лободы, после чего ей пришлось перенести срочную операцию на почке. По данным представителей звезды, ее ближайшие концерты перенесены на январь 2019 года.

«Несколько минут назад Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке. Ближайшую неделю ей предписан строгий постельный режим. Состояние артистки удалось стабилизировать. Ближайшие концерты переносятся», - сообщается в Facebook.

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