Света, будь скромнее. Лобода опубликовала видео спора со своим продюсером

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, в котором запечатлена со своим продюсером Нателлой Крапивиной.
В новом ролике 36-летняя артистка объявляет о своем предстоящем участии в вечернем шоу рэпера Басты Gaz Live.
В видео Лобода обращается к поклонникам с просьбой присылать вопросы, на которые они хотят получить ответы, а также вступает в шутливый спор с Крапивиной, которая просит певицу вести себя скромнее.
«Света, ты можешь быть скромнее? Народную артистку хочу, чтобы ты получила», - обращается к Лободе Крапивина.
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Видео набрало свыше 400 тысяч просмотров, а также почти 700 комментариев, в которых поклонники оставляли свои вопросы звезде.
«Кто отец вашего ребенка?», «От кого ты родила?», «Так ты не собираешься говорить, кто отец твоего второго ребенка?», - пишут в Сети.
Напомним, ранее Лобода прилетела в Киев, чтобы принять участие в юбилейном концерте телеканала Интер.
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