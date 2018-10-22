Свадьба, как атомная война. Сергей Шнуров тайно женился в 4-й раз?!

Сергей Шнуров: «Я не готовлюсь к свадьбе, она как атомная война – может наступить в любую минуту».

На концерте в Санкт-Петербурге, который посетило 65 тыс. человек, присутствовала новая возлюбленная Сергея Шнурова Ольга Абрамова. Она показала кольцо на безымянном пальце.

В начале осени Сергей Шнуров впервые появился в компании 26-летней Ольги Абрамовой, и СМИ пришли к выводу, что певец настроен решительно по отношению к своей новой возлюбленной.

Как сообщает Starhit, церемония была тайной, влюбленный прошли в ЗАГС через черный ход, чтобы избежать внимания – Шнурова бы легко узнали, уж слишком яркий персонаж.

На пресс-конференции перед концертом в Санкт-Петербурге, Шнуров ответил на вопрос журналистов: «Я не готовлюсь к свадьбе, она как атомная война – может наступить в любую минуту».

Уже наступила?

Что касается Ольги Абрамовой, на ее пальце красуется кольцо с крупным камнем. У Сергея Шнурова на пальце нет.

Переглянути цей допис в Instagram Ну, погоди! Допис, поширений Shnurov Sergey (@shnurovs) 20 Жов 2018 р. о 7:12 PDT

На той же конференции Шнуров пошутил:

«Потенциально, все зрительницы на моем концерте – в некотором роде мои будущие супруги».

Под фото, сделанной во время пресс-конференции перед концертом в Санкт-Петербурге, поклонницы оставляют сообщения: «Жену новую покажи!», «Женился? И ничего никому не сказал? А как же прогулки по Питеру?», «Теперь нужно запустить проект: «Замуж за Шнура»», «Поздравляю с женитьбой», «Зашел через черный ход и женился в тихаря на Ольге Абрамовой», «После развода наконец настоящего себя вернул! ???????? Матильда всё-таки какую-то маску на него надевала, чтоб в обществе солиднее выглядеть. Но хулиганская душа всё равно победила»… И так далее.

Напомним, в августе Сергей Шнуров развелся со своей предыдущей женой Матильдой. Ольга Абрамова стала его четвертой супругой.

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