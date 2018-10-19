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Супермодель Карли Клосс вышла замуж за брата советника Дональда Трампа

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Карли Клосс объявила о своей помолвке с Кушнером в июле
Фото: Getty Images

Карли Клосс объявила о своей помолвке с Кушнером в июле

В четверг, 18 октября, супермодель Карли Клосс вышла замуж за своего бойфренда Джошуа Кушнера. Об этом невеста сообщила в своем Instagram.

Клосс поделилась со своими подписчиками счастливыми новостями, опубликовав фотографию в свадебном платье вместе с мужем.

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10.18.2018 ❤️

Публикация от Karlie Kloss (@karliekloss)

Для бракосочетания модель выбрала белое платье с кружевными рукавами и глубоким V-образным вырезом. Из украшений на невесте было лаконичное ожерелье и сережки-гвоздики.

Клосс объявила о своей помолвке с Кушнером в июле, после того, как он сделал ей предложение во время поездки по северной части штата Нью-Йорк.

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I love you more than I have words to express. Josh, you’re my best friend and my soulmate. I can’t wait for forever together. Yes a million times over ????

Публикация от Karlie Kloss (@karliekloss)

Джошуа - младший брат Джареда Кушнера, зятя и старшего советника президента США Дональда Трампа.

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