Супермодель Карли Клосс вышла замуж за брата советника Дональда Трампа

В четверг, 18 октября, супермодель Карли Клосс вышла замуж за своего бойфренда Джошуа Кушнера. Об этом невеста сообщила в своем Instagram.
Клосс поделилась со своими подписчиками счастливыми новостями, опубликовав фотографию в свадебном платье вместе с мужем.
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Для бракосочетания модель выбрала белое платье с кружевными рукавами и глубоким V-образным вырезом. Из украшений на невесте было лаконичное ожерелье и сережки-гвоздики.
Клосс объявила о своей помолвке с Кушнером в июле, после того, как он сделал ей предложение во время поездки по северной части штата Нью-Йорк.
Джошуа - младший брат Джареда Кушнера, зятя и старшего советника президента США Дональда Трампа.
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