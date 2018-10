Копия бывшей жены. Стало известно о романе Ченнинга Татума и британской певицы Джесси Джей

Популярный американский актер Ченнинг Татум (Супер Майк, Дорогой Джон, Клятва), который в апреле этого года расстался с супругой Дженной Дуан-Татум, начал встречаться с британской певицей Джесси Джей.

Как сообщил источник Entertainment Tonight, отношения 38-летнего актера и 30-летней певицы находятся на начальной стадии, они «только начали узнавать друг друга».

Тем не менее, некоторые СМИ уже отметили внешнюю схожесть бывшей супруги Татума и его новой девушки.

Пользователь @mpower172 написал в Twitter, что видел Татума и Джесси Джей играющими в гольф. «Кто знал, что игра в мини-гольф может быть настолько сумасшедшей. Сегодня вечером мне пришлось увидеть, как один из моих бывших профессоров расстался со своей невестой, затем мой коллега разрезал руку и поехал в больницу, и, наконец, Джесси Джей и Ченнинг Татум появились, чтобы сыграть разок», - написал он.

Who knew a mini golf job could be so crazy. Tonight I had to watch one of my asshole ex professors make out with his fiancé, then my coworker cut his hand open and had to go to the hospital, and finally Jessie j and Channing Tatum came in to play a round.