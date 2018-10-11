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Копия бывшей жены. Стало известно о романе Ченнинга Татума и британской певицы Джесси Джей

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Копия бывшей жены. Стало известно о романе Ченнинга Татума и британской певицы Джесси Джей

Популярный американский актер Ченнинг Татум (Супер Майк, Дорогой Джон, Клятва), который в апреле этого года расстался с супругой Дженной Дуан-Татум, начал встречаться с британской певицей Джесси Джей.

Как сообщил источник Entertainment Tonight, отношения 38-летнего актера и 30-летней певицы находятся на начальной стадии, они «только начали узнавать друг друга».

Тем не менее, некоторые СМИ уже отметили внешнюю схожесть бывшей супруги Татума и его новой девушки.

Джесси Джей. Фото: ЕРА

Пользователь @mpower172 написал в Twitter, что видел Татума и Джесси Джей играющими в гольф. «Кто знал, что игра в мини-гольф может быть настолько сумасшедшей. Сегодня вечером мне пришлось увидеть, как один из моих бывших профессоров расстался со своей невестой, затем мой коллега разрезал руку и поехал в больницу, и, наконец, Джесси Джей и Ченнинг Татум появились, чтобы сыграть разок», - написал он.

Ченнинг Татум и Дженна Дуан-Татум объявили о разводе в апреле. Пара была вместе на протяжении девяти лет и вместе воспитывает 5-летнюю дочь Эверли.

Ченнинг Татум с Дженной на премьере фильма Кингсман. Фото: ЕРА

Джесси Джей - британская певица и автор песен. Перейдя от написания песен для популярных исполнителей (Крис Браун, Майли Сайрус), в 2010 году Джесси выпустила дебютный сингл Do It Like a Dude, а в 2011 – сольный дебютный альбом Who You Are. Певица имеет множество наград, среди которых 2011 Critics' Choice BRIT Awards и BBC’s Sound of 2011.

Джесси Джей. Фото: ЕРА

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