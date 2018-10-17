Стало известно, когда выйдет продолжение сериала Школа

На прошлой неделе на канале 1+1 завершилась первая часть второго сезона сериала Школа. 17 октября стало известно, что заключительная часть второго сезона под названием Школа. Выпускной выйдет на экраны следующей весной.

Напомним, в последней серии почти все главные герои попали в огненную ловушку: оказались закрытыми в зале горящего кинотеатра. Теперь поклонники Школы с нетерпением ждут продолжения.

«Продолжение сериала Школа, премьера которого состоится уже следующей весной на 1+1, будет называться Школа. Выпускной. Мы расскажем, как сложилась жизнь главных героев после пожара и раскроем актуальный вопрос для подростков - выбор будущей профессии и поступления в университет. Наши герои также пройдут все испытания выпускного класса, но вместе с этим, они продолжат борьбу за популярность среди сверстников и любовь. Пожар станет точкой отсчета в жизни любимцев зрителей, после которой они изменят свои взгляды на жизнь. Например, все поменяется настолько, что конкурентки Лола и Ника станут лучшими подругами. Также станет ясно, удастся ли спасти беременную Дарину Петровну, которая пошла в эпицентр огня, чтобы найти Тоху, и с кем останется Екатерина Анатольевна», - рассказала главный продюсер развлекательных программ 1+1 Ольга Слисаренко.

Школа - первый украиноязычный сериал об актуальных проблемах подростков. Производством ленты занимается 1+1 Продакшн. Главные роли в сериале исполняют Янина Андреева, Никита Вакулюк, Алена Курта, Елизавета Василенко, Александр Петренко, Ирина Кудашова, Анна Тринчер, Карина Чернявская, Олег Выговский, Богдан Осадчук, Данил Черкасс (Вегас).

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