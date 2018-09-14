Стала в позу. Виктория Бекхэм повторила эпичное фото, ставшее мемом

Бекхэм снова сфотографировалась в странной позе

Британский дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram новое фото, сделанное на подиуме.

На новом снимке 44-летняя звезда повторяет позу с поднятой ногой, продемонстрированную ранее и ставшую впоследствии интернет-мемом.

В подписи к фото Бекхэм отметила, что решила показать поклонникам, как проходит подготовка к предстоящему показу ее новой коллекции в рамках Недели моды в Лондоне.

«Утренняя растяжка! Ловите поцелуи из Лондона. На мне камуфляжная куртка из моей новой коллекции», - написала звезда, сопроводив пост хэштегами лондонской Недели моды #lfw и новой коллекцией ее именного бренда Victoria Beckham #VBPreSS18.

Несмотря на критику в адрес странной позы, Бекхэм время от времени повторяет ее на своих снимках.

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