Стала в позу. Виктория Бекхэм повторила эпичное фото, ставшее мемом

Британский дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram новое фото, сделанное на подиуме.
На новом снимке 44-летняя звезда повторяет позу с поднятой ногой, продемонстрированную ранее и ставшую впоследствии интернет-мемом.
В подписи к фото Бекхэм отметила, что решила показать поклонникам, как проходит подготовка к предстоящему показу ее новой коллекции в рамках Недели моды в Лондоне.
«Утренняя растяжка! Ловите поцелуи из Лондона. На мне камуфляжная куртка из моей новой коллекции», - написала звезда, сопроводив пост хэштегами лондонской Недели моды #lfw и новой коллекцией ее именного бренда Victoria Beckham #VBPreSS18.
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Morning stretch! Kisses from London #lfw #VBSince08 Wearing my #VBPreSS18 camouflage coat
Несмотря на критику в адрес странной позы, Бекхэм время от времени повторяет ее на своих снимках.
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