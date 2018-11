Стала мемом. Кендалл Дженнер высмеяли за походку на шоу Victoria’s Secret

Американская супермодель Кендалл Дженнер возмутила пользователей Сети своей непрофессиональной походкой.

В соцсетях 23-летнюю звезду высмеяли за дефиле на ежегодном шоу бельевого бренда Victoria's Secret, которое состоялось в Нью-Йорке в ночь на 9 ноября. Пользователи Сети отметили, что на подиуме Дженнер выглядела так, будто решила «сходить в магазин» и добавили, что это неприемлемо для супермодели с мировым именем.

«У меня походка лучше, когда я иду к своему холодильнику», «Это точно дефиле супермодели на шоу Victoria's Secret?», «У коровы походка эффектнее, чем у Кендалл», - пишут в соцсетях.

I do a better walk than her when I’m walking to my fridge pic.twitter.com/OoICat5LSn — Hannah (@hawyeehoran) 8 ноября 2018 г.

No offense but even this cow’s walking is much better than Kendall’s catwalk pic.twitter.com/RkgGj0kjTp — Ruby (@iperfectlywrong) 11 ноября 2018 г.

Me walking to an 8am class that I didn’t want to attend pic.twitter.com/NSCmo6Zt9q — femme fatale (@eliesaaab) 9 ноября 2018 г.

Кроме того, пользователи твиттера в коротком видео сравнили дефиле Дженнер с дефиле культовой модели Наоми Кэмпбелл, выразив возмущение относительно непрофессионализма нового поколения супермоделей.

someone put naomi campbell’s walk next to kendall jenner’s and i’m screaming pic.twitter.com/TKxgH1iG3U — eh eh eh eh in wonderland ✨???? (@sagittariusnake) 12 ноября 2018 г.

