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Стала мемом. Кендалл Дженнер высмеяли за походку на шоу Victoria’s Secret

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Дженнер высмеяли за неудачное дефиле
© Getty Images

Дженнер высмеяли за неудачное дефиле

Американская супермодель Кендалл Дженнер возмутила пользователей Сети своей непрофессиональной походкой.

В соцсетях 23-летнюю звезду высмеяли за дефиле на ежегодном шоу бельевого бренда Victoria's Secret, которое состоялось в Нью-Йорке в ночь на 9 ноября. Пользователи Сети отметили, что на подиуме Дженнер выглядела так, будто решила «сходить в магазин» и добавили, что это неприемлемо для супермодели с мировым именем.

«У меня походка лучше, когда я иду к своему холодильнику», «Это точно дефиле супермодели на шоу Victoria's Secret?», «У коровы походка эффектнее, чем у Кендалл», - пишут в соцсетях.

Кроме того, пользователи твиттера в коротком видео сравнили дефиле Дженнер с дефиле культовой модели Наоми Кэмпбелл, выразив возмущение относительно непрофессионализма нового поколения супермоделей.

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