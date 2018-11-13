Стала мемом. Кендалл Дженнер высмеяли за походку на шоу Victoria’s Secret

Американская супермодель Кендалл Дженнер возмутила пользователей Сети своей непрофессиональной походкой.
В соцсетях 23-летнюю звезду высмеяли за дефиле на ежегодном шоу бельевого бренда Victoria's Secret, которое состоялось в Нью-Йорке в ночь на 9 ноября. Пользователи Сети отметили, что на подиуме Дженнер выглядела так, будто решила «сходить в магазин» и добавили, что это неприемлемо для супермодели с мировым именем.
«У меня походка лучше, когда я иду к своему холодильнику», «Это точно дефиле супермодели на шоу Victoria's Secret?», «У коровы походка эффектнее, чем у Кендалл», - пишут в соцсетях.
I do a better walk than her when I’m walking to my fridge pic.twitter.com/OoICat5LSn— Hannah (@hawyeehoran) 8 ноября 2018 г.
No offense but even this cow’s walking is much better than Kendall’s catwalk pic.twitter.com/RkgGj0kjTp— Ruby (@iperfectlywrong) 11 ноября 2018 г.
Me walking to an 8am class that I didn’t want to attend pic.twitter.com/NSCmo6Zt9q— femme fatale (@eliesaaab) 9 ноября 2018 г.
Кроме того, пользователи твиттера в коротком видео сравнили дефиле Дженнер с дефиле культовой модели Наоми Кэмпбелл, выразив возмущение относительно непрофессионализма нового поколения супермоделей.
someone put naomi campbell’s walk next to kendall jenner’s and i’m screaming pic.twitter.com/TKxgH1iG3U— eh eh eh eh in wonderland ✨???? (@sagittariusnake) 12 ноября 2018 г.
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