"Спасибо Владимиру". Сергей Полунин опубликовал фото татуировки с изображением Путина

Украинский танцовщик балета Сергей Полунин опубликовал в своем Instagram фото татуировки с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина.
Публикацию он сопроводил текстом, в котором благодарит российского лидера.
"Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Не легко быть сильным и двигаться к свету", - написал Полунин.
Примечательно, что в кадр также попала татуировка с изображением украинского тризуба.
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Thank you to Vladimir and everyone who is standing for good. My respect to you. It’s not easy to Be strong and to choose light. Love is Light and it’s the most powerful. Спасибо Владимиру и всем людям кто выбрал добро. Моё вам уважение. Не легко быть сильным и двигаться к свету. Любовь это свет и оно самое великое
Это не первая скандальная публикация танцовщика. Несколько дней назад в его профиле в Instagram появился портрет Путина. В тексте он написал, что направляет все добрые пожелания, которые получил в день рождения, в адрес российского президента.
Подписчики Полунина неоднозначно отреагировали на его пост. Некоторые усомнились в подлинности публикации.
Журнал НВ
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