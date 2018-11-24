"Спасибо Владимиру". Сергей Полунин опубликовал фото татуировки с изображением Путина

Украинский танцовщик балета Сергей Полунин опубликовал в своем Instagram фото татуировки с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина.

Публикацию он сопроводил текстом, в котором благодарит российского лидера.

"Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Не легко быть сильным и двигаться к свету", - написал Полунин.

Примечательно, что в кадр также попала татуировка с изображением украинского тризуба.

Это не первая скандальная публикация танцовщика. Несколько дней назад в его профиле в Instagram появился портрет Путина. В тексте он написал, что направляет все добрые пожелания, которые получил в день рождения, в адрес российского президента.

Подписчики Полунина неоднозначно отреагировали на его пост. Некоторые усомнились в подлинности публикации.