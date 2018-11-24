На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

"Спасибо Владимиру". Сергей Полунин опубликовал фото татуировки с изображением Путина

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Полунин сделал еще одну скандальную публикацию в Instagram
Фото: sergeipolunin via Instagram

Полунин сделал еще одну скандальную публикацию в Instagram

Украинский танцовщик балета Сергей Полунин опубликовал в своем Instagram фото татуировки с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина.

Публикацию он сопроводил текстом, в котором благодарит российского лидера.

"Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Не легко быть сильным и двигаться к свету", - написал Полунин.

Примечательно, что в кадр также попала татуировка с изображением украинского тризуба.

Это не первая скандальная публикация танцовщика. Несколько дней назад в его профиле в Instagram появился портрет Путина. В тексте он написал, что направляет все добрые пожелания, которые получил в день рождения, в адрес российского президента.

Подписчики Полунина неоднозначно отреагировали на его пост. Некоторые усомнились в подлинности публикации.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове