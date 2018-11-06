Совсем здорова. Светлана Лобода вернулась к работе после срочной операции

Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников, подтвердив, что возвращается к концертной деятельности спустя всего неделю после срочной операции на почке.

36-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи, сообщив, что отправляется в Германию, где состоится серия ее сольных концертов. Известно, что тур по городам Германии продлится десять дней и стартует во второй половине ноября.

В свою очередь, концерты в Москве, которые должны были состояться в конце октября и начале ноября, были перенесены на январь 2019 года.

«Давно не катались. Поехали», - написала Лобода, опубликовав новый снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 5 Ноя 2018 в 10:50 PST

Кроме того, несмотря на проблемы со здоровьем певица в ближайшие дни планирует презентовать новый хит под названием Instadrama, о чем также сообщила на своей странице в Instagram.

Фолловеры Лободы осудили ее за халатное отношение к собственному здоровью и порекомендовали ей уделить восстановлению после операции больше времени:

«Все деньги мира все равно не заработаешь, а здоровье у тебя одно», «Я после операции отходила месяц, а она уже готова прыгать на концертах», «Это же какая жадность, с операции прям на концерт, глупость», - пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 5 Ноя 2018 в 1:51 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 1 Ноя 2018 в 10:02 PDT

Напомним, 24 октября Лобода была экстренно прооперирована в Москве. Артистка была вынуждена перенести срочную операцию из-за обструкции почки.

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