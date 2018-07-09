Совсем сдулась. Кайли Дженнер избавилась от пухлых губ

Звезда реалити-шоу и beauty-могул Кайли Дженнер вернула губам естественную форму.

Дженнер опубликовала в Instagram новые кадры, на которых изображена с менее объемными губами. Американская модель, пухлые губы которой были ее визитной карточкой, в комментариях к фото подтвердила, что избавилась от всех филеров - наполнителя для локальных инъекций, используемых в контурной пластике.

«Я избавилась от всех филеров», - сообщила звезда.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 8 Июл 2018 в 5:37 PDT

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 8 Июл 2018 в 5:34 PDT

Отметим, актриса впервые увеличила губ с помощью инъекций красоты в 16 лет. Ранее Дженнер сообщала, что приняла это решение после того, как в подростковом возрасте ее бойфренд раскритиковал ее за маленькие губы.

Напомним, ранее один из самых известных и дорогих дерматологов в мире Гарольд Лансер рассказал о самых популярных пластических операциях, процедурах и инъекциях красоты среди знаменитостей. Он сообщил, что в тренде – максимальная естественность, ввиду чего знаменитости все реже выбирают пластические операции, кардинально меняющие внешность и отдают предпочтение более простым нетравматичным процедурам – таким, например, как бэбиботокс и мини-липо.

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