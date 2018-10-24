Состояние средней тяжести. Светлану Лободу экстренно госпитализировали

Украинская певица Светлана Лобода, активно гастролирующая в России, была экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы.

36-летняя артистка попала в больницу прямо с репетиции, пишет Сплетник. По данным издания, во время танца она почувствовала резкую боль и упала в обморок на сцене.

Медики подозревают у Лободы обструкцию почки. В случае, если диагноз подтвердится, ей предстоит срочная операция, в результате которой певице придется отменить все ближайшие концерты. В настоящее время состояние Лободы оценивается, как средней тяжести.

«В настоящее время врачи уточняют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки. Данных об отмене предстоящих концертов пока не поступало», - сообщила пресс-секретарь Лободы Дарья Бурлакова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #вотимырасстаемсястобой Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 20 Окт 2018 в 1:34 PDT

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