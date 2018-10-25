Собака лает – караван идет. Бойфренд певицы Луны выложил в сети фото с ее голыми коленками и названием нового альбома

Заколдованные сны - новый альбом певицы Луны, который она сделала в тандеме с саундпродюсером, бас-гитаристом и автором музыки для проекта Луна Александром Волощуком, тот, которому «вечный лящ летит тебе от природы, и от бога».
«С бабы спросу нет…» - так начинался пост Юрия Бардаша, продюсера проектов Луна, Грибы, Quest Pistols. Напоминаем, в нем Юрий Бардаш обвинил свою жену, певицу Луну в измене с многолетним саунд-продюсером и другом Александром Волощуком, признался в том, что и сам изменял жене, но назвал это «внутренними проблемами», а Александру угрожал публично. Пост был удален, но успел разойтись на цитаты, а многие фразы из него стали крылатыми.
Эта история получила продолжения. Вчера вечером, 24 октября, Александр Волощук на своей страничке в инстаграм опубликовал довольно провокационное фото, подписав его: «Собака лает – караван идет».
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Собака лает - караван идёт #заколдованныесны#собакалаеткараванидет#гдевывсе
На голых женских ножках лежит мужская рука и красуется надпись печатными буквами Заколдованные сны. Комментаторы под этим постом отмечают: «нога Кристины, рука Саши», «Любовь свободна и чиста» и др.
На страничке Юрия Бардаша царит молчание, но в статусе красуется надпись: «В разводе».
Сегодня в инстаграм Кристины появилось селфи в лифте с Александром Волощуком и признанием: «Спасибо моему саундпродюссеру, вдохновителю и другу, за то что когда то услышал, поверил и теперь у нас супер тандем... И спасибо что терпит мой скверный характер и мои настроения... Безгранично люблю и благодарю. Браво!!»
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Спасибо моему саундпродюссеру, вдохновителю и другу, за то что когда то услышал, поверил и теперь у нас супер тандем ... И спасибо что терпит мой скверный характер и мои настроения ... Безгранично люблю и благодарю Браво!! @alessandro_del_schuko #лунанавсегда #заколдованныесны
Заколдованные сны – это новый альбом певицы Луны, который опубликован сегодня в сети. В него входит 11 песен. Складывается впечатление, что Луна в нем рассказывает свою историю отношений с бывшим мужем Юрием Бардашем и нынешним бойфрендов Александром Волощуком. Он полон объяснений произошедшего и признаний в любви. Так что у истории, за развитием которой мы следили целый день 7 июня, запасшись попкорном, появилось музыкальное продолжение.
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